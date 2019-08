Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019) Yu(director) ha recentemente rilasciato un'intervista in cui tocca alcuni aspetti dell'attesissimoIII, come ad esempio il grado di difficoltà e la longevità. Ecco quanto emerso.Per quanto riguarda la difficoltà,ha affermato che se alzerete ogni parametro di qualche livello e riuscirete a padroneggiare il sistema di combattimento, avrete vita facile. Tuttavia i giocatori più spavaldi potranno combattere i boss prima del necessario. Ilpresenterà inoltre 4 livelli di difficoltà, in questo modo ogni giocatore potrà crearsi la sua esperienza perfetta.III richiederà circa 50 ore per essere completato al livello di difficoltà sfida, dalle 35 alle 40 per quella raccomandata e 30 ore per la più permissiva modalità storia.ha poi ribadito che ilvuole divertire anche tramite le attività secondarie, si tratta di riuscire a trovare il proprio ...

Eurogamer_it : Shenmue III: Yu Suzuki fornisce nuove informazioni sul gioco - infoitscienza : Shenmue III: Yu Suzuki parla del livello di difficoltà e della longevità del gioco - FPSREPORTER : Shenmue III: Yu Suzuki parla del livello di difficoltà e della longevità del gioco -