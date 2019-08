Mihajlovic in panchina | parla il medico | “Non sarà un caso isolato”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) La presenza di Sinisasulladel Bologna, come avvenuto ieri, potrebbe non essere unisolato. A dichiararlo è stato il professor Michele Cavo, primario di Ematologia del Sant’Orsola di Bologna, che lo ha in cura. “Devo dare merito al paziente, che ancora una volta è stato scrupoloso e si è attenuto perfettamente alle raccomandazioni. Posso anche ritenere che quello che è avvenuto ieri non sia un episodio isolato e mi riferisco alla possibilità di essere in campo. Per contro ci saranno altri momenti, quando seguirà altri cicli di terapie, in cui questo, invece, nonpossibile”. L'articoloinil: “Nonunisolato” ilNapolista.

BfcOfficialPage : Mister Sinisa Mihajlovic ha raggiunto la squadra in albergo e stasera sarà regolarmente in panchina… - LiaCapizzi : In un momento così confuso, incattivito e urlato, la presenza in panchina di Mihajlovic rimette in ordine i valori.… - Eurosport_IT : Sinisa sei fortissimo! ?? #Mihajlovic sarà presente stasera in panchina per guidare il suo Bologna contro il Verona… -