LIVE Sinner-Wawrinka | US Open 2019 in DIRETTA | battesimo di fuoco negli Slam per

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti allatestuale della sfida tra il qualificato italiano Jannike la testa di serie numero 23, l’elvetico Stan, valida per il primo turno del singolare maschile degli USdi tennis: il match si giocherà sul Louis Armstrong, il primo campo in ordine d’importanza dopo il Centrale, all’inizio della sessione serale di oggi, lunedì 26, alle ore 19 locali, quando in Italia sarà l’una di notte di martedì 27. Lo svizzero ha vinto l’ultimo torneo dellonel 2016. OA Sport vi propone ladella sfida tra il qualificato italiano Jannike la testa di serie numero 23, l’elvetico Stan, valida per il primo turno del singolare maschile degli US: la sfida inizierà all’una di notte ...

zazoomnews : LIVE Tennis US Open 2019 in DIRETTA: lunedì 26 agosto risultati in tempo reale. In campo Fognini Jannik Sinner e Ca… - zazoomblog : LIVE Tennis US Open 2019 in DIRETTA: lunedì 26 agosto risultati in tempo reale. In campo Fognini Jannik Sinner e Ca… - GiuliaV5 : RT @Eurosport_IT: Vincerà Djokovic o Nadal? Halep, Serena o Pliskova? ?? E il nostro Jannik Sinner sarà la sorpresa? ?? Quali sono i vostri… -