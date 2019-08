CorSport | Napoli | per Llorente ancora 48 ore di attesa

Prima pagina del CorSport : “Napoli a reazione” : “Basta la vecchia”, titola la Prima pagina del Corriere dello Sport, per la Juve che non esalta, ma vince contro il Parma schierando in campo Higuain e con un gol di Chiellini Mentre grande esaltazione per il “Napoli a reazione” che va a segno quattro volte con i suoi attaccanti e batte in casa la Fiorentina. L'articolo Prima pagina del CorSport: “Napoli a reazione” sembra essere il primo su ilNapolista.

Il CorSport : Icardi canta Napoli e ai giornalisti parla di una nuova avventura : Icardi lancia due segnali che i tifosi del Napoli intrepretano come una scelta verso il club azzurro. Alla festa di compleanno di Lautaro Martinez, Mauro Icardi ha intonato con gli amici “‘O surdato ‘nnamurato”. E per un attimo è balenata la suggestione che abbia scelto l’azzurro, scrive il Corriere dello Sport. Non ci sono segnali concreti che vadano in questa direzione, ma domani, o al massimo lunedì, ...

CorSport : Lunedì il primo allenamento di Lozano con il Napoli : Il viaggio di Lozano in Olanda per chiudere le ultime faccende burocratiche è stato rimandato. Di conseguenza, scrive il Corriere dello Sport, è stato spostato anche il blitz del messicano a Castel Volturno per conoscere allenatore e squadra. Avverrà questa mattina, per condividere con i nuovi compagni l’attesa per la partita di Firenze. Lunedì il primo allenamento di Lozano in azzurro. L'articolo CorSport: Lunedì il primo allenamento di Lozano ...

CorSport : la Juve può aspettare Icardi più del Napoli : Se guardiamo al tempo di attesa che Napoli e Juve possono concedersi per una decisione di Icardi, è sicuramente in vantaggio la Juve, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il motivo è la differente tempistica rapidità con cui si portano a termine i contratti nei due club. L’Inter è a meno 11 da Icardi, il Napoli a meno 4. Il motivo è semplice: “I tempi del poule di professionisti (fiscalisti, tributaristi, lavoristi e potete aggiungere ...

CorSport : Oggi Lozano incontra il Napoli. Tra le case in ballo anche quella di Sarri : Visite mediche pienamente superate, per Hirving Lozano. Il Corriere dello Sport scrive che non c’è più traccia della contusione rimediata contro il Den Haag, che costrinse il messicano a uscire dal campo sorretto a spalla dallo staff medico. Ieri il nuovo acquisto del Napoli si è concesso un breve tour romano, poi ha raggiunto via XXIV maggio per concludere le operazioni relative al contratto. Al quale manca solo l’importo della clausola, che ...

CorSport : Il Napoli rinvia l’incontro con gli agenti di Llorente : l’incontro in programma per oggi con gli agenti di Fernando Llorente è stato rimandato. Forse all’inizio della prossima settimana, scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli aspetta anche di capire che intenzioni ha l’Inter. Sembra che i nerazzurri vogliano farsi avanti per lo spagnolo e il Napoli potrebbe anche scegliere di rinunciare. Anche considerando che po’ contare su Milik e Mertens come centravanti. L’accordo di massima con il ...

CorSport : Napoli - previsto per domani l’incontro con i manager di Llorente : Il Napoli non abbandona la pista Llorente. domani ci sarà l’incontro con il management del calciatore 34enne, scrive il Corriere dello Sport. Tante le squadre che lo corteggiano. Ieri le voci lo davano vicinissimo al Manchester United. Lo spagnolo è al suo ultimo contratto, ci arriva da parametro zero, ha la possibilità di spuntare l’ingaggio che preferisce. Gli sarebbe piaciuto un triennale a quattro milioni a stagione. Scrive il ...

CorSport : L’Inter accetta l’offerta di 65 per Icardi - ma Mauro continua a dire no al Napoli : L’Inter ha detto sì. Il Napoli ha offerto 65 milioni per Icardi e il club nerazzurro ha accettato. Fosse solo per le due società, l’affare sarebbe già concluso e l’argentino potrebbe indossare la maglia azzurra, scrive il Corriere dello Sport. Neppure sull’ingaggio ci sarebbero problemi. De Laurentiis sarebbe disposto ad accontentare Icardi con un’offerta “ottima e abbondante”. Ma a dover dare l’ultima parola c’è proprio lui: ...

CorSport : Verdi resta a Napoli (a meno che non arrivi James) : Niente Torino per Simone Verdi. Tutto bloccato nonostante l’intesa fosse stata trovata già da tempo. L’attaccante resta al Napoli anche nella prossima stagione, nonostante Napoli e Torino si fossero accordati su ogni dettaglio e nonostante lui avesse accettato di buon grado il trasferimento. Lo scrive il Corriere dello Sport, che però lascia ancora aperta una porticina: “può realizzarsi una «rivoluzione», fate caso che arrivi a ...

CorSport : Napoli-Llorente - giovedì incontro con gli agenti per l’affare last minute : Se Icardi non dovesse lasciarsi convincere dalla corte del Napoli, il club punterebbe deciso su Fernando Llorente. Un affare last minute su cui il Napoli lavora da settimane. giovedì, scrive il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo incontro con gli agenti del calciatore per discutere di soldi e della durata del contratto. Sembra che la richiesta iniziale di 4 milioni di euro a stagione (per 3 anni) si sia ammorbidita. Llorente ha avuto molti ...

CorSport : Verdi aspetta solo che Ancelotti ratifichi l’intesa del Napoli con il Torino : Il destino di Verdi è nelle pieghe che prenderà il mercato del Napoli. Manca ancora un tassello. Appena si chiuderà con un nuovo arrivo, Verdi passerà al Torino. L’accordo è già concluso da tempo. Dieci milioni per il prestito oneroso e altri dieci per il riscatto nel 2021. Se, nel frattempo, il Torino dovesse cederlo, i proventi sarebbero divisi a metà tra i due club. Ma serve ancora un innesto. Che sia James Rodriguez o Icardi o un altro ...

CorSport : L’alleato del Napoli per Icardi è Zhang e il suo “mai alla Juve” : L’alleato del Napoli nella sua rincorsa a Icardi è Steven Zhang, scrive il Corriere dello Sport. Già a febbraio, quando il caso Icardi era appena scoppiato e l’argentino era stato accostato alla Juventus, a chi gli chiedeva notizie il presidente nerazzurro rispondeva con una sola certezza: “Non andrà mai a Torino”. Dopo sei mesi sembra che non abbia cambiato idea. Pare abbia posto una sorta di veto, scrive il Corriere, sia ad un’operazione cash ...

CorSport : Ultimatum del Napoli a Icardi. Entro sabato deve decidere : “Icardi Ultimatum”. Titola così il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il campionato inizia sabato e Ancelotti ha fretta. Vuole avere la squadra intera a disposizione, o almeno conoscere i nomi definitivi di chi la comporrà. Mauro Icardi non ha ancora deciso, ma il tempo ormai stringe e De Laurentiis, scrive il quotidiano sportivo, ha posto un Ultimatum all’attaccante. Entro sabato deve scegliere. Il presidente vuole sapere Entro ...

CorSport : La Lazio preme su Llorente ma Inter e Napoli hanno più carte da giocare : Su Llorente al momento è in vantaggio la Lazio, scrive il CorSport. Nel senso che i contatti tra il club biancoceleste e l’entourage del calciatore sono ormai frequenti. Llorente è svincolato ma ha un costo proibitivo. A 34 anni compiuti chiede un triennale. Al Tottenham guadagnava 4 milioni netti: se intende tornare a giocare in Italia deve abbassare le sue pretese. La Lazio può offrire un biennale da 2-2,5 a stagione, non di più. Il fratello ...