Fonte : wired

(Di lunedì 26 agosto 2019)al Senato il 20 agosto (Foto Vincenzo Livieri/LaPresse)il Pd Antonio Misiani all’Economia o il M5s Stefano Patuanelli, oggi capogruppo al Senato, alle Infrastrutture – sarebbe un addio a giamburrasca Toninelli, che così tanti sorrisi ci ha regalato – potrebbero rappresentare quella “discontinuità” di cui il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, si va riempiendo la bocca dal primo giro di consultazioni al Quirinale? A quanto pare, stante il cul de sac in cui si è infilato Luigi Di Maio – nel weekend è scappato a Palinuro: d’altronde dove vi rifugereste nel corso della più surreale crisi politica della storia della Repubblica? – l’unica alternativa per varareil governo giallorosso è quella di cedere al Pd qualche ministero chiave, come si dice. Economia, appunto, Giustizia (con Andrea Orlando, già guardasigilli, in pole position), Esteri (dove potrebbe tornare l’ex ...

AnnaBella_91_ : @i_pittore @bierre7 @ladoria1 Ma quello che mi manda in bestia non è la sua richiesta quanto i commenti stupidi e i… - antocalderone : A chi farebbe davvero comodo un Conte-bis? - MilanoCitExpo : A chi farebbe davvero comodo un Conte-bis? #DipartimentoInnovazioneTecnologia -