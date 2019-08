Walter Nudo | “Con le lacrime | ti ringrazio” Il post sul caro affetto

“Walter Nudo ha ritrovato l’amore” : vacanze segrete con la nuova fidanzata : Nei mesi scorsi c’è stata grande apprensione per Walter Nudo. Il vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip ha avuto “due ischemie al cervello causate da un problema al cuore” che lo hanno costretto al ricovero immediato ma ora sta bene e, a sentire il gossip, ha anche ritrovato l’amore. Solo a marzo Walter aveva confidato di non avere rapporti sessuali da un anno e mezzo.\\ Quando era adolescente amava sperimentare, ma con l’età adulta è ...

Walter Nudo si difende dalle ultime accuse : “Ho altro da fare” : Walter Nudo guarda le storie su Instagram dei non famosi? Le accuse del Web Walter Nudo su Instagram ha scritto un lungo messaggio indirizzato ai suoi fan in cui ha fornito delle spiegazioni. In merito a cosa? A delle voci che sono circolate sul suo conto in queste ore. Il vincitore dell’ultimo Gf Vip ha […] L'articolo Walter Nudo si difende dalle ultime accuse: “Ho altro da fare” proviene da Gossip e Tv.

Walter Nudo - commoventi auguri social al figlio : 49 anni, Walter Nudo ha due figli ballerini: Elvis, nato nel 1996, e Martin Carlos, nato nel 1999. Ebbene il primo ha compiuto 23 anni e papà Walter, ex trionfatore all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, ha voluto celebrarlo con un post Instagram che ha raccolto migliaia di like e commossi commenti.auguri amore mio! Quando tu sei nato avevo poco più degli anni che tu compi oggi! E per tante cose ero ancora immaturo! Sei stato così ...

Walter Nudo foto da giovane coi figli - momento da ricordare : figli Walter Nudo: l’ex gieffino fa degli auguri speciali a Elvis Walter Nudo ha fatto degli auguri speciali a suo figlio Elvis: nel giorno del suo compleanno, ha deciso di scrivergli una dedica che non dimenticherà mai e di pubblicare una foto in cui sono tutti giovanissimi! I figli di Walter Nudo erano solo dei […] L'articolo Walter Nudo foto da giovane coi figli, momento da ricordare proviene da Gossip e Tv.

“Keep Shining” - il nuovo singolo di Walter Nudo : ALL MUSIC NEWS “Keep Shining”, il nuovo singolo di Walter Nudo Il 24 giugno 2019 è uscito su tutte le migliori radio e in tutti gli store digitali e streaming il terzo singolo scritto da Walter Nudo “Keep SHINING“ e il suo relativo videoclip. Walter non solo è ritornato a pieno ritmo nei suoi progetti, ma ne ha anche aggiunto un altro: questo singolo che è il frutto di questi ultimi due mesi “emotivamente intensi“ come li definisce lui. “La ...

Walter Nudo : "Tutti noi dobbiamo avere fede e il coraggio di seguirla..." : Il 2019 di Walter Nudo, fino ad ora, è stato denso di eventi che hanno segnato, inevitabilmente, degli spartiacque nella sua esistenza.Uno di questi è stato la decisione di ritirarsi definitivamente dal mondo della televisione ma l'evento più importante, ovviamente, ha riguardato la sua salute: l'attore ed ex modello italiano nato e cresciuto in Canada, infatti, è stato operato al cuore ad aprile, dopo un malore che lo aveva colpito a Los ...

Walter Nudo - fede dopo la malattia : “Coraggio di andare avanti” : Grande Fratello news, Walter Nudo tra malattia e fede Walter Nudo è in splendida forma. L’ictus non lo ha spezzato. Non appena si è ripreso, si è dato da fare per migliorare la sua vita: un progetto, questo, iniziato da diversi anni, quando ha capito il vero senso della sua esistenza. Ne ha parlato svariate […] L'articolo Walter Nudo, fede dopo la malattia: “Coraggio di andare avanti” proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 4 - Walter Nudo opinionista? "Mi sono ritirato dalla tv" : Da settembre sbarca su Canale 5 la quarta edizione di Grande Fratello Vip, il reality show in salsa celebrity della casa maggiormente spiata d'Italia. A condurlo non Ilary Blasi, ma Alfonso Signorini dopo alcuni anni da opinionista nella trasmissione.Ovviamente il totonomi si presenta puntuale per quanto riguarda quest'ultima mansione: dagli evergreen Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, presenti nell'edizione nip, fino a un' ipotesi ...

Walter Nudo - come sta davvero? “Lo spirito piange… mai!” : Walter Nudo oggi: le ultime notizie sul vincitore del Grande Fratello Vip Walter Nudo è tornato più in forma di prima! Ha avuto dei seri problemi di salute, nell’ultimo periodo, ma si è ripreso in men che non si dica. Un combattente nato, che ha dimostrato ancora una volta di saper come superare al meglio […] L'articolo Walter Nudo, come sta davvero? “Lo spirito piange… mai!” proviene da Gossip e Tv.

Video - testo e traduzione di Keep Shining di Walter Nudo - un inno all’amore universale : Keep Shining di Walter Nudo è una di quelle realtà a sorpresa che dividono gli ascoltatori prima dell'ascolto: da una parte c'è chi storce il naso sbandierando la parola "trash" per il semplice fatto di doversi interfacciare con un attore che, quando non legge un copione, imbraccia una chitarra e canta. Dall'altra, ovviamente, ci sono quelli che gli danno fiducia. Esiste, al mondo, un antico adagio che la società impone: se sei una cosa ...