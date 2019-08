Stragi naziste | Mattarella | “Per i giovani serve un futuro di pace Quel ‘mai più’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) “Per iundi”, bisogna “bandire l’odio fra i popoli”. Parla da Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, in occasione del 75esimo anniversario dell’eccidio di Vinca, che durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il 24 e il 27 agosto 1944, contò 173 vittime dei nazisti e un disperso tra la popolazione civile. Sergio, mentre parla a fianco del presidente della Repubblica federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, e in cui cita Hannah Arendt e Primo Levi, pone al centro il tema dell’integrazione europea che è, dice, “la nostra comune prospettiva storica. Se non lo ricordiamo, si realizza fuga da noi stessi, col prevalere dell’indifferenze e dell’estraneità verso ciò che costituisce la nostra Repubblica”. “‘mai più’, allora – ha aggiunto-, non è solo ...

