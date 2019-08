Razer Viper fa centro al gamescom 2019

Fonte : hynerd

(Di domenica 25 agosto 2019) Durante laè stato presentato alla stampa specializzata il nuovo modello di mouseprodotto da, nome conosciuto da tempo per la gamma di articoli messi in commercio per chi fa uso quotidianamente del computer. In questo caso si tratta, come già anticipato, di un accessorio veramente straordinario per funzionalità, maneggevolezza e dal prezzo abbastanza contenuto. C’è da dire innanzitutto che il mouse in questione si presta molto bene, perché frutto anche di una specifica collaborazione con un settore del …

GameIndustry_IT : Razer Viper - Provato il nuovo mouse con tecnologia a switch ottico - italia_esports : RT @notebookitalia: Se siete professionisti di esport o cercate semplicemente un mouse preciso e performante, Razer… - notebookitalia : Se siete professionisti di esport o cercate semplicemente un mouse preciso e performante, Razer Viper con dei nuovi… -