MotoGp | Alex Rins in volata batte Marc Marquez Valentino Rossi quarto

MotoGp - Alex Rins beffa Marquez all’ultima curva e vince il Gp di Gran Bretagna. Dovizioso fuori alla prima curva - Rossi quarto : Alex Rins al fotofinish. Nel Gran Premio di Silverstone, in Gran Bretagna, lo spagnolo in sella alla Suzuki ha avuto la meglio sul connazionale con la Honda ufficiale, Marc Marquez, che ha subito il sorpasso all’ultima curva prima del rettilineo finale. Terzo con la Yamaha Maverick Vinales, con Valentino Rossi, suo compagno di squadra, che ha chiuso quarto alle sue spalle. La gara ha però dovuto fare a meno di due importanti protagonisti. Dopo ...

Alex Rins MotoGp GP Gran Bretagna 2019 : “Un successo incredibile - sono stato bravo a non mollare mai” : Una vittoria davvero incredibile per Alex Rins! Il portacolori della Suzuki beffa all’ultimo metro, letteralmente, Marc Marquez e conquista un splendido successo nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP. Per il pilota di Barcellona secondo trionfo stagionale per appena 13 millesimi, ma questa volta le emozioni sono state veramente clamorose e per il vincitore di giornata non sono semplici da descrivere. “incredibile, ...

VIDEO MotoGp - Alex Rins : sorpasso cosmico all’ultima curva su Marquez! Vince il GP Gran Bretagna in volata : Alex Rins ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019 grazie a un superlativo sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva del circuito di Silverstone. Il centauro della Suzuki è uscito benissimo e ha aperto il gas riuscendo a beffare l’alfiere della Honda per appena 13 millesimi, perdendo così negli ultimi metri come era già successo due settimane fa in Austria per opera di Andrea Dovizioso. Alex Rins ha raccolto la seconda vittoria ...

MotoGp - Risultato GP Gran Bretagna 2019 : trionfa uno stellare Alex Rins - Marquez ancora beffato! Terzo Viñales davanti a Rossi - out Dovizioso : Il secondo finale al cardiopalma consecutivo della MotoGP regala un’altra forte delusione a Marc Marquez dopo che lo spagnolo è stato nuovamente sconfitto all’ultima curva da uno strepitoso Alex Rins, autentica sorpresa di questo GP di Gran Bretagna 2019. Fin dai primi metri è stato chiaro che la Suzuki avesse trovato qualche magia nel setting perché il passo del ventiquattrenne è stato indiavolato, ma la vera magia è stata sul ...

Alex Rins ha vinto il Gran Premio di MotoGp della Gran Bretagna : Alex Rins, pilota spagnolo della Suzuki, ha vinto il Gran Premio di MotoGP della Gran Bretagna, che si corre sul circuito di Silverstone ed è il 13° del Motomondiale. Al secondo posto è arrivato Marc Marquez, spagnolo della Honda e

Motomondiale - mercato 2020 : tutte le trattative e gli affari di MotoGp - Moto2 e Moto3. Alex Marquez a caccia di una sella nella top class - incertezza sul futuro di Lorenzo : Il Motomondiale 2019 è ormai entrato nel vivo dopo la pausa estiva con il doppio appuntamento Brno-Spielberg e, come di consueto, ci si comincia già a proiettare alla prossima stagione con le ultime trattative di mercato per completare la line-up dei piloti per il 2020. Partiamo dalla Ducati, che ha già ufficializzato la conferma per il prossimo anno nel team ufficiale della coppia italiana formata da Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, ...

Alex Rins MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “Marquez ama giocare con i rivali e non ha rispetto” : Ha concluso in sesta posizione Alex Rins le qualifiche del GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Brno, l’alfiere della Suzuki si è dovuto accontentare della seconda fila, in una sessione in cui le condizioni della pista non erano di sicuro facili. Time-attack nel quale Marc Marquez è stato il protagonista assoluto, rifilando circa 2″5 al diretto rivale per la p.1 Jack Miller con gomme ...

MotoGp – Screzi in pista tra Marquez e Rins a Brno - Alex non le manda a dire a Marc : “non ha rispetto!” : Rins duro contro Marc Marquez: le parole dello spagnolo della Suzuki dopo gli Screzi in pista col connazionale della Honda Con Marc Marquez non ci si annoia mai: lo spagnolo della Honda ha conquistato una stratosferica pole position oggi a Brno nonostante le condizioni complicate dell’asfalto in Repubblica Ceca, ma è stato anche lo Screzio con Rins a rendere il sabato pomeriggio ceco ancora più bollente. AFP/LaPresse I due spagnoli ...

VIDEO MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : Marc Marquez contro Alex Rins - scaramucce tra i due spagnoli : Quasi una gara nella gara. Nel corso della Q2 delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP, infatti, i due spagnoli Marc Marquez e Alex Rins hanno messo in scena un vero e proprio “duello rusticano”. Ad aprire le danze è stato il portacolori della Suzuki che, rallentato dal campione del mondo, decide di attaccarlo all’interno, andando addirittura al contatto. Il Cabroncito, con il suo spirito ...

Alex Rins MotoGp - GP Olanda 2019 : “Finalmente in prima fila! Domani avrò un ottimo passo gara” : Alex Rins è decisamente sorridente al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo, che è stato costretto a passare dalla Q1, dato che aveva fissato l’undicesimo tempo nel corso delle prove libere, ha dimostrato di essere assolutamente a suo agio sulla pista di Assen, con una Suzuki che risponde bene sulla Università della moto. Il pilota nativo di Barcellona ha chiuso al terzo posto il suo ...