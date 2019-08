LIVE Classica di Amburgo 2019 in DIRETTA | Elia Viviani a caccia del tris

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladelladi. La corsa di un giorno tedesca fatta su misura per le ruote veloci, come ci ricorda bene sia l’albo d’oro che il percorso odierno. Il nuovo campione europeo(Deceuninck Quick-Step) cercherà il terzo sigillo consecutivo, ma dovrà fronteggiare una folta concorrenza capitanata dal padrone di casa Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe), seguito dallo slovacco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) e il francese Arnaud Demare (FDJ). I grandi favoriti si scopriranno solo nelle fase finali, ovvero quando inizieranno le quattro scalate al muro di Waseberg, 0.7 Km al 9.7 %. L’ultima salita, però, dista 18 Km dalla linea d’arrivo; ecco perché se un sprinter dovesse perdere qualche metro avrà comunque tempo per recuperare e giocarsi le proprie carte ...

