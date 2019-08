LIVE Classica di Amburgo 2019 in DIRETTA | Elia Viviani a caccia del tris Quattro uomini

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41 Ci sono anche tanti altri azzurri da tenere in considerazione. Sonny Colbrelli (Bahrein Merida), Matteo Trentin (Mitchelton Scott) e Giacomo Nizzolo (Dimension Data) affiancheranno i giovani Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) e Jakub Mareczko (CCC). 14.37 Il nuovo campione europeo si troverà di fronte una numerosa concorrenza, oltre ai duedella Bora, infatti, anche il francese Arnaud Démare (FDJ) e l’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) possono puntare al successo. 14.33 Nel gruppo con tutti i favoriti le formazioni più attive sono la Deceuninck in favore die la Bora Hansgrohe che si presenta al via con due grandi punte quali Peter Sagan e il padrone di casa Pascal Ackermann. 14.28 Ecco la composizione della fuga che viaggia con un vantaggio compreso tra gli otto e i nove minuti. Il russo Igor Boev ...

