Gazzetta | La Juve più in ritardo di quanto sembrasse Preoccupante il mancato inserimento

Juventus - Gazzetta dello Sport : Matuidi e Mandzukic possibili esclusi da lista Champions : La Juventus è pronta a disputare la prima partita di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, in attesa del big match della seconda giornata contro il Napoli. In queste due partite non ci sarà in panchina Maurizio Sarri, che sta curando una polmonite e sarà sostituito dal vice Martusciello. Il tecnico toscano dovrebbe ritornare a pieno regime dopo la sosta del campionato, anche se nel frattempo dovrebbe riuscire a condurre ...

Gazzetta : Sarri salta la prima - ma alla Juve era già successo con Conte : A proposito, strano il destino: Sarri arriva alla Juve, il sorteggio del calendario gli propone l’esordio in casa contro la sua ex squadra e una malattia glielo evita scrive la Gazzetta dello Sport a proposito della doppia assenza di Maurizio Sarri contro Parma e Napoli. Tutta colpa della polmonite presa in Cina a cui si sono aggiunti antipatici calcoli renali. Maurizio non ci sarà oggi in conferenza, lo sostituirò Nedved e sabato scenderà in ...

Gazzetta : Juve-Barcellona pensano ad uno cambio Rugani-Umtiti : Sta facendo molto discutere l’indiscrezione di mercato lanciata dalla Gazzetta dello Sport secondo cui Paratici a Barcellona avrebbe parlato con i blaugrana di uno scambio alla pari Rugani-Umtiti. Un’operazione che non avrebbe ragione d’essere, se non per un gioco di plusvalenze, e che andrebbe a favorire il Sassuolo a cui i bianconeri girerebbero il difensore in prestito. Il motivo è probabilmente l’ultima stagione non ...

Gazzetta dello Sport : Icardi vuole sempre la Juventus ma il Napoli presenta l'offerta : La Juventus è pronta a disputare la prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nella seconda giornata ci sarà il big match contro il Napoli, una partita importante per capire a che punto è arrivato il lavoro del nuovo tecnico Maurizio Sarri. A tenere banco però in questi giorni è sicuramente il calciomercato, che si chiuderà ufficialmente il 2 settembre. L'esigenza principale dei bianconeri resta il piazzare ...

Gazzetta dello Sport - Juventus : fra i giocatori in uscita potrebbe esserci Matuidi : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, ha principalmente il problema di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: il direttore Sportivo Fabio Paratici, dopo l'amichevole tradizionale di famiglia a Villar Perosa, ha sottolineato come potrebbero esserci alcune cessioni, ribadendo le parole di Sarri nel post partita del match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. Sono tanti i giocatori che potrebbero ...

Gazzetta : La Juve verso l’Higuain-bis : Higuain verso la conferma a Torino. Salgono, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport le quotazioni della permanenza di Gonzalo in bianconero. L’attacco ha l’attenzione di tutti perché qui, più che altrove, si parla di grandi nomi. Il capitolo Icardi resta aperto – e probabilmente lo sarà fino alla fine – ma il passo avanti più significativo verso il bianconero, paradossalmente, lo sta facendo Higuain. La Juve è ...

Gazzetta dello Sport : 'Cristiano Ronaldo - no a Dybala ed Higuain - vuole Icardi alla Juve' : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta ad affrontare l'ultima amichevole estiva contro la Triestina, match che si disputerà sabato alle ore 20:30. Sarà occasione per Maurizio Sarri per testare il grado di preparazione tattica ed atletica a cui sono arrivati i bianconeri, dopo alcune lacune difensive ed offensive mostrate nel match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. La dirigenza bianconera prosegue ...

Gazzetta dello Sport : 'Chiesa si aspettava che Juve si muovesse su di lui con più forza' : La Juventus prosegue la preparazione estiva, con gran parte del lavoro incentrato su tattica e atletica. Sabato 17 agosto è attesa l'amichevole contro la Triestina, Sarri vuole testare a che punto si trovano i bianconeri ad una settimana dall'inizio della Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18 a Parma. La dirigenza bianconera prosegue il lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco del tecnico toscano: l'esigenza ...

Gazzetta : Colpo gobbo dell’Inter che prova a soffiare Chiesa alla Juve : Commisso non vuole venderlo adesso e la Juve non ha i fondi per fare un’offerta irrinunciabile. In questa situazione si inserisce l’Inter che gioca l’ennesimo sgambetto alla Juve e prova a soffiarle Chiesa. 70 milioni per ipotecare l’acquisto dell’attaccante nella prossima stagione. Che Chiesa sia un osservato speciale della dirigenza interista è cosa assodata da tempo. Il d.s. Ausilio fece una prima mossa con la ...

Gazzetta : Icardi si è promesso alla Juve : Juve e Icardi sono promessi sposi secondo la Gazzetta dello Sport. Il giornale sportivo è certo che l’attaccante argentino non abbia nessuna altra voglia se non quella di congiungersi alle vecchia signora. Ma per fare questo Mauro deve aspettare, aspettare che i bianconeri abbiano piazzato Dybala, Higuain e altri 5 esuberi, prima di poter pensare ad un accordo. Ma come tutti i romanzi, quello di Icardi riserva sorprese e colpi di scena e ...

Le conseguenze del Neymar effect per la Gazzetta : Dybala al PSG e Icardi alla Juve : Mauro continua a volere al Juve e se Neymar approdasse davvero al Real Madri si aprirebbero degli scenari che favorirebbero l’argentino secondo la Gazzetta dello Sport. Leonardo ha già il nome giusto per il dopo Neymar ed è proprio Dybala che dagli emiri potrebbe pure strappare i 12milioni chiesti inizialmente a United e Tottenham. Questo passaggio aprirebbe al rilancio bianconero per Icardi, sogno neanche troppo nascosto di Paratici: una ...

La Gazzetta si spalma sulla Juventus : “Un eccesso di sicurezza - meglio prevenire che curare“ : Quando c’è di mezzo la Juventus, la Gazzetta non si smentisce mai. Ricordiamo che oggi la questione dei biglietti vietata ai nati in Campania è un trafiletto su Corriere della Sera e Stampa. Ma la Gazzetta – come sempre quando c’è di mezzo la Juventus – va oltre. Ricordiamo la telefonata con cui Marotta – allora alla Juventus – fece eliminare un articolo su di lui: “Se esce quell’articolo mi comporterò ...

Juventus - secondo la Gazzetta Cristiano Ronaldo vuole Icardi in bianconero : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, con Maurizio Sarri che sta lavorando sulla parte tattica e atletica, mentre la dirigenza è impegnata soprattutto nelle cessioni, nel tentativo di ricavare quel tesoretto utile per poter investire sui giocatori funzionali al tecnico toscano. Come è noto la Juventus sta cercando una prima punta, perché Mandzukic potrebbe trasferirsi al Manchester United (e comunque è in uscita) mentre Dybala è stato ...

Gazzetta : Ronaldo vuole Icardi alla Juventus (è lui il vero direttore sportivo) : Ormai è evidente che il responsabile dell’area tecnica della Juventus è Cristiano Ronaldo. L’operazione De Ligt, la messa ai margini della rosa di Dybala e Higuain. E adesso si aggiunge un altro tassello al mosaico: Cristiano Ronaldo vuole Mauro Icardi al centro dell’attacco juventino. Lo scrivo oggi la Gazzetta dello Sport. CR7 reclama al centro dell’attacco un partner di livello. Al portoghese Lukaku andrebbe benissimo, ma ...