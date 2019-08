Un bebè in Parlamento | lo speaker lo allatta col biberon La scena tenerissima | ecco

Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 24 agosto 2019) Unasingolare quanto tranquilla, che viene dall’altra parte del mondo, in particolare dalla Nuova Zelanda: il presidente del, Trevor Mallard, che seduto sul suo scrannoun bambino piccolo con un. Il bambino non era però suo, ma di un collega parlamentare. La foto, postata su Twitter dallo stesso Mallard, ha fatto subito il giro del web: non si era mai visto unseduto sulla poltrona più alta delneozelandese. La foto è divenuta rapidamente virale in tutto il mondo dopo che Mallard l’ha diffusa proprio sul suo profilo Twitter. «Normalmente, lo scranno di presidente delè usato solo da chi presiede le sedute, ma oggi un Vip si è seduto con me. Congratulazioni @tamaticoffey e Tim per il nuovo membro della vostra famiglia», ha scritto Mallard sotto alla foto, facendo così i suoi complimenti al collega parlamentare ...

