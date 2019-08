Conte c' è e pensa al bis | col Pd | mai più con la Lega

Sondaggi politici - il 60% degli italiani pensa che Conte abbia battuto Salvini in Aula : Secondo un Sondaggio condotto per Ansa.it da GPF Inspiring Research il duello che ha avuto luogo in Senato ieri tra il premier Giuseppe Conte il ministro degli Interni Matteo Salvini, ha avuto un chiaro vincitore: il presidente del Consiglio, che ieri sera si è dimesso. Il Sondaggio è stato condotto con 609 interviste, spalmate sull'intero territorio nazionale, nelle giornate di ieri e di oggi, su un campione con estrazione casuale ...

Conte ci ha messo 14 mesi per scoprire che Salvini è un inaffidabile opportunista che pensa solo ai voti : Il Presidente del Consiglio pronuncia un discorso durissimo nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Conte disegna la figura di un politico cinico e opportunista, che mette a rischio la tenuta democratica del Paese e non conosce il significato del concetto di "rispetto istituzionale". Non stesse parlando di quello che era il suo vicepresidente e suo fidato collaboratore fino a qualche giorno fa...Continua a leggere

Matteo Salvini : 'Conte è ancora il mio premier' - Grillo pensa al Pd : "Conte? È ancora il mio premier". A dichiararlo, a sorpresa è il ministro dell'interno Matteo Salvini. Il leader della Lega dalla Toscana ha lanciato anche nuovi segnali di apertura al M5S, ma i pentastellati, a questo punto, sembrano non voler sentire ragioni. Luigi Di Maio ha ribadito la sua delusione: "Mi ero fidato di lui". Beppe Grillo, invece, nella sua villa di Marina di Bibbona ha riunito lo stato maggiore del M5S per decidere "le ...

La Lega pensa a 'congelare' la mozione di sfiducia a Conte. Ora tutti gli scenari sono aperti : Il premier Giuseppe Conte per ora non ha fatto sapere cosa fare dopo le comunicazioni che farà al Senato e alla Camera. Ma - secondo quanto sostengono fonti parlamentari della maggioranza - il presidente del Consiglio non sarebbe propenso a cambiare rotta. Ovvero indietro non si torna, Salvini si è comportato in modo sleale, deve essere lui a scusarsi e a rivedere la sua strategia. Tuttavia il vicepremier Salvini lascia che sia proprio il ...

Il ministro Salvini a Castel Volturno : «Conte? Se pensa a un'alleanza con il Pd basta solo dirlo» : «E' già partita una lettera di tre pagine dal Viminale in punta di diritto in risposta al gentile presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La sua è stata una uscita umorale,...

Giuseppe Conte - impensabile scenario. Lo sfiduciano? Pronte tre poltronissime : altro che addio alla politica : Ogni carta è sul tavolo. Giuseppe Conte non si dimette e rilancia: showdown il 20 luglio, vuole arrivare alla conta in aula per capire chi avrà il coraggio di sfiduciarlo, e soprattutto quanti saranno. L'"avvocato del popolo" e "premier insignificante", come l'ha battezzato martedì Matteo Renzi, pun

Mozione di sfiducia a Conte. Capigruppo convocati lunedì. Borsa in rosso - su lo spread. Salvini ci ripensa : non è detto che correremo da soli : Dopo aver aperto la crisi ora il leader leghista teme il ribaltone. Il vicepremier grillino all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

Crisi governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : chi perde tempo pensa alla poltrona : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male...

Giuseppe Conte : "Se qualcuno pensa di anticipare la manovra finanziaria - è scorrettezza istituzionale" : Giuseppe Conte commenta l'incontro di Salvini con i sindacati e le associazioni: "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze per conto delle parti sociali, ma anticipa dei dettagli di quella che ritiene debba essere la manovra economica, questo non è corretto affatto e si entra sul te