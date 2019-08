Uomini e Donne | Valentina Dallari è stata molestata | il racconto choc

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 23 agosto 2019)divittima di molestie: ilAttimi di paura e terrore per: èmole. La tronista dinel 2015 ha raccontato l’episodio inquietante sul suo profilo Instagram e ha lasciato davvero senza parole.inseguita da un uomo fino a sotto casa, dal parchetto dove si trovava. Mentre stava aprendo la porta, l’uomo in questione l’avrebbe infastidita chiedendole un appuntamento più e più volte: “Mi ha rotto le pa**e, chiedendomi di uscire ottanta volte”. La dj ha cercato di divincolarsi per riuscire a fuggire da quella situazione che stava diventando davvero insopportabile: “Mi sono dovuta inventare mille scuse, non andava via. A me così mi sembra un po’ troppo”. I fan sui social le hanno suggerito di sporgere querela e chiedere i filmati delle ...

MSF_ITALIA : 'Il clima a bordo è sempre più teso. Uomini, donne e bambini continuano a vivere in uno spazio ristretto e stanno p… - c_appendino : Ringrazio gli uomini e le donne della @poliziadistato per il loro continuo lavoro di presidio del territorio, a tut… - crocerossa : , @Francescorocca: 'Oggi data importante per donne e uomini della #CroceRossa. La Prima Convenzione di Ginevra gett… -