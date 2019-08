Sondaggi | Conte il più gradito tra i leader di governo col 61% | staccati Salvini e Di Maio

Sondaggi politici - il 60% degli italiani pensa che Conte abbia battuto Salvini in Aula : Secondo un Sondaggio condotto per Ansa.it da GPF Inspiring Research il duello che ha avuto luogo in Senato ieri tra il premier Giuseppe Conte il ministro degli Interni Matteo Salvini, ha avuto un chiaro vincitore: il presidente del Consiglio, che ieri sera si è dimesso. Il Sondaggio è stato condotto con 609 interviste, spalmate sull'intero territorio nazionale, nelle giornate di ieri e di oggi, su un campione con estrazione casuale ...

Giuseppe Conte si appella ai Cinque Stelle : "Non lasciatevi condizionare dai Sondaggi anche se negativi" : Giuseppe Conte, durante il suo discorso dal Senato sulla mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei suoi confronti, tifa per i Cinque Stelle. "Al Movimento 5 Stelle rivolgo l'invito a far tesoro di questa prima esperienza di governo". E ancora: "Quando si assumono incarichi di governo bisogna ess

Sondaggi politici - se Conte cade e si va al voto maggioranza bulgara per il centrodestra : Nel giorno in cui Giuseppe Conte si recherà al Senato della Repubblica per le comunicazioni relative alla crisi di governo aperta da Matteo Salvini in pieno agosto, è interessante capire se e quanto gli italiani abbiano cambiato idea dopo queste ultime turbolente settimane. In effetti, se molti autorevoli Sondaggisti confermano un calo del consenso nei confronti della Lega di Matteo Salvini, allo stesso tempo il quadro di fondo non cambia: se si ...

Conte - l'arma di Rocco Casalino per tenerlo a Palazzo Chigi : i Sondaggi mirabolanti che sta diffondendo : Giuseppe Conte sa di essere alla canna del gas. Dopo la mozione di sfiducia di Matteo Salvini nei suoi confronti, il premier rischia di perdere la poltrona a Palazzo Chigi. E così le prova tutte, anche la carta della propaganda, spedendo Rocca Casalino (responsabile della comunicazione M5s) a diffon

Giuseppe Conte - i Sondaggi sul suo partito : se si allea con il Pd fanno il botto - con Di Maio un disastro : Dopo il partito di Renzi, torna in pista anche il partito di Giuseppe Conte. Oltre la crisi, ci potrebbero essere il voto anticipato e un nuovo assetto elettorale, per questo anche i sondaggisti riprendono in mano i dati sulla lista del premier di cui molto si sta parlando da qualche mese. Leggi anc

Sondaggi elettorali Noto : ecco quanto vale il partito di Conte : Sondaggi elettorali Noto: ecco quanto vale il partito di Conte Quale futuro per Giuseppe Conte? L’esperienza da avvocato del popolo ormai è agli sgoccioli e sono in tanti a domandarsi che cosa farà il premier una volta messo in cantina il fu governo del cambiamento. In questi giorni Conte ha in programma un solo appuntamento: quello dell’Aula in cui metterà sul banco degli imputati il colpevole della crisi: Matteo Salvini. Poi, ...

Sondaggi TP per Coffee Break (La7) : Conte nuovo leader di M5S in ripresa : Sondaggi TP per Coffee Break (La7): Conte nuovo leader di M5S in ripresa Gianluca Borrelli, presidente e fondatore di Termometro Politico, ha presentato in esclusiva il nostro ultimo Sondaggio. Si parla, ovviamente, della crisi di governo, aperta ufficialmente l’8 agosto da Matteo Salvini, in un meeting dal litorale pescarese. Mentre il ministro dell’Interno continua il suo Estate Italia Tour – che lo porterà sulle spiagge ...

Sondaggi politici Piepoli : fiducia italiani - Conte davanti a Salvini : Sondaggi politici Piepoli: fiducia italiani, Conte davanti a Salvini La decisione di Salvini di mettere fine al governo giallo verde ha fatto emergere l’esistenza di due Italia. Due Paesi completamente agli antipodi che riflettono sul campo le caratteristiche incarnate dal premier Conte e dal vicepremier leghista. A sostenerlo è il Sondaggista dell’Istituto Piepoli, Alessandro Amadori, ospite di Omnibus su La7. “Il Paese si ...

Sondaggi/ Mannheimer : Conte 50% - Salvini ok - il centro di Berlusconi può funzionare : SONDAGGI. Secondo Mannheimer Salvini è popolare e in crescita perché parla agli italiani, il centro di Berlusconi può funzionare, Pd e M5s in grave crisi

Sondaggi elettorali IPSOS : crisi di governo - italiani vogliono Conte-bis : Sondaggi elettorali IPSOS: crisi di governo, italiani vogliono Conte-bis Nonostante ci si approssimi alla chiusura delle attività parlamentari (con le sessioni del 6 e del 7 agosto a palazzo Madama), continuano incessanti le discussioni su vita e morte (ovvero, crisi di governo) dell’esecutivo. In uno degli ultimi Sondaggi elettorali e politici di IPSOS, si rileva l’opinione degli italiani su questo tema. Il governo gialloverde ...

Sondaggio Ipsos - in caso di crisi di governo la maggioranza relativa degli italiani vuole un Conte-bis con rimpasto : In caso di crisi di governo e dimissioni del premier Giuseppe Conte, il 33% degli italiani ritiene che la soluzione migliore sarebbe quella di un Conte-bis. Un nuovo esecutivo Lega-M5s da far partire ridefinendo gli obiettivi e rivedendo la squadra. Su questo concordano sia gli elettori pentastellati (66%) sia i leghisti (53%). E’ quello che risulta da un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera tra il 30 e il 31 luglio e ...

Sondaggi politici : imprenditori del Nord scontenti del governo giallo verde : Sondaggi politici: imprenditori del Nord scontenti del governo giallo verde Cresce l’insofferenza verso il governo giallo verde tra gli imprenditori del Nord. In particolare quelli ubicati tra le province di Treviso e Padova. Qui, secondo un Sondaggio di Assindustria Venetocentro, un imprenditore su due boccia senz’appello l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Il 31,4% dei 530 industriali intervistati dà un giudizio ...

Gregoretti - il silenzio di Mattarella e Conte? Dovuto al terrore dei Sondaggi su Lega e Salvini : Ogni qualvolta divampano le polemiche sulle ong, Matteo Salvini guadagna milioni di consensi. E così sembra che dopo il caso Diciotti e Sea Watch la lezione sia stata metabolizzata. Anche per questo, negli ultimi giorni, in pochissimi hanno commentato la vicenda della nave Gregoretti. La nostra Guar

Sondaggi/ Salvini al 48% stacca Di Maio - 29% - ma non Conte - 51% - : La Lega continua a salire nei SONDAGGI nonostante scandali come il Russiagate. Salvini resisterebbe anche a un flop della flat tax