Schianto in scooter | Dylan muore 24 ore dopo il cugino Gianluca

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2019) Sulla foto pubblicata su Facebook posano insieme. Cugini e amici, uniti dalla stessa passione per la musica, a poco più di ventiquatt’ore daMontesano, 28 anni, è morto ancheGreco di 26 anni. Ferito gravemente, è spirato all’ospedale Civico di Palermo. I due giovani, in sella ad uno, erano rimasti coinvolti in un uno scontro con un’auto avvenuto martedì sera in corso dei Mille, tra i quartieri Brancaccio e Sperone. Indagato per omicidio stradale l’automobilista. La salma di Greco su disposizioni del magistrato è già stata affidata alla famiglia. La tragedia si è verificata intorno alle 22.40, all’altezza di via Sant’Alberto degli Abati. A scontrarsi la Mercedes Classe A guidata dal 31enne S.N. e loa bordo del quale c’erano Greco e sul sellino posteriore ilpiù grande di qualche anno, deceduto oggi pomeriggio al Civico. Un impatto che ha ridotto lo ...

