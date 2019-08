Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) Mentre le delegazioni di Movimento 5 stelle e Partito democratico sono chiuse in una sala del gruppo pentastellato della Camera, fuori, sotto la canicola, il clima improvvisamente si arroventa. È Alessandro Di Battista a dare il là a un generale indurimento dei toni: “Io sono convinto che andando al voto adesso prenderemmo valanghe di consensi”, dice l’ex deputato, subito prima di specificare la necessità che comunque la legislatura vada avanti. E subito prima di affiancare un altro pre-requisito all’interlocuzione con il Nazareno, la revoca della concessioni autostradali ai Benetton. Di Battista alza la posta. “Vuole far capire a tutto il Movimento che abbiamo un enorme potere contrattuale”, spiega un parlamentare a lui molto vicino. L’ala vicina a Roberto Fico ribolle: “Di Battista fa di tutto per sabotare la ...

Luciano777777 : Quelli che non lavorano per la poltrona ma per gli italiani sono uguali a Salvini, Di Battista fedele sostenitore d… - Francesca30301 : RT @TwittGiorgio: Mine sulla trattativa (di P. Salvatori) - TwittGiorgio : Mine sulla trattativa (di P. Salvatori) -