La lista dei desideri fa bene | ecco perché

"Il taglio dei parlamentari è una riforma monca". Parola di costituzionalista : "Mi sembra che non sia possibile mescolare il taglio dei parlamentari con la crisi di governo e il voto, perché sono percorsi autonomi e paralleli": lo ha detto all'Agi il professor Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato all'Università Roma Tre, interpellato sulla proposta avanzata da Matteo Salvini di approvare insieme al M5s il disegno di legge che taglia il numero dei deputati e senatori e ...

La Corea del Sud toglierà il Giappone dalla lista dei partner commerciali privilegiati : La Corea del Sud toglierà il Giappone dalla lista dei partner commerciali privilegiati, come il Giappone aveva annunciato di voler fare con la Corea del Sud a inizio agosto. La lista dei partner commerciali privilegiati è la lista dei paesi

Juventus - la lista dei convocati per l’Atletico : presenti Dybala e Danilo : In attesa di nuove novità sul fronte calciomercato la Juventus ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Stoccolma, domani alle 18 interessante sfida contro l’Atletico Madrid nell’ultima amichevole valida per l’International Champions Cup. Presente nella lista anche Paulo Dybala, l’argentino al centro delle trattative di calciomercato nelle ultime ore, sfumato il trasferimento in Premier League ma ...

Battiti Live - la quinta e ultima puntata del 7 agosto su Italia 1 - la lista dei cantanti : Battiti Live, stasera su Italia 1 il quinto e ultimo appuntamento con la musica di Radionorba, con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Ecco l’elenco dei cantanti. L’appuntamento con la musica estiva di Italia 1 continua. Siamo già al quinto concerto di Battiti Live che tornerà stasera, mercoledì 7 agosto, su Italia 1. L’appuntamento è per le 21:10 circa con il quinto concerto presentato da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. L’evento ...

Svelata la lista dei giochi Xbox Game Pass per PC : Xbox Game Pass, il servizio di abbonamento in stile Netflix di Microsoft, offre una vasta libreria di titoli a prezzi vantaggiosi e la piattaforma è certamente un valore considerevole per i giocatori. Come saprete, Microsoft ha recentemente portato Game Pass su PC.Dalle esclusive principali di Microsoft agli indie innovativi, oggi abbiamo raccolto un elenco completo dei giochi per PC Xbox Game Pass.Xbox Game Pass per PC viene inizialmente ...

Il Giappone toglierà la Corea del Sud dalla lista dei partner commerciali privilegiati : Il Giappone ha annunciato che toglierà la Corea del Sud dalla cosiddetta “lista bianca”, cioè la lista dei paesi con minime restrizioni al commercio bilaterale, per ragioni legate alla sicurezza nazionale. La decisione, attesa da giorni, è il risultato di una

Anticipazioni Beautiful del 2 agosto : Brooke nella lista dei testimoni favorevoli a Bill : Va in onda oggi 2 agosto l'ultima puntata di Beautiful prima della pausa estiva. A partire dal prossimo lunedì 5 agosto, la soap americana non troverà più spazio nel ricco pomeriggio di Mediaset e verrà momentaneamente sostituita dalla telenovela Una Vita, che durerà così circa un'ora. Per poter seguire nuovamente le vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer i telespettatori dovranno attendere tre settimane ovvero fino al 26 agosto (lo ...

Notte da guinness dei primati per un automobilista di origine africana - commette ben 29 infrazioni che gli costano 109 punti in meno alla patente e 5.540 euro di multa : E’ successo tutto in una Notte a un uomo di origine africana. L’uomo in una sola Notte a volante della sua auto a Torino ha commesso ben 29 infrazioni. Le 29 infrazioni sono state contestate all’uomo da una pattuglia di vigili urbani alla 4 di mattina. I vigili hanno elevato una multa totale di ben 5.540 euro. Le 29 infrazioni hanno provocato all’automobilista 109 punti in meno alla patente. L’uomo pensava di compiere qualsiasi ...

Calcio - Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt nella lista dei dieci candidati al Best FIFA Player 2019 : La FIFA ha comunicato nel pomeriggio odierno la lista dei dieci giocatori in lizza per il premio Best FIFA Player 2019, dedicato a colui che si è maggiormente distinto nel corso dell’ultima stagione calcistica, la cui cerimonia si svolgerà il 23 settembre durante il Gala in programma alla Scala di Milano. Nonostante l’assenza dei giocatori italiani, diventata purtroppo un’abitudine nelle ultime edizioni, la Serie A sarà ...

Europei ciclismo su strada in linea e crono – Dall’Elite agli Juniores - la lista dei convocati azzurri : Ufficializzata la lista degli azzurri convocati per le gare crono e in linea in programma dal 7 all’11 agosto Dal 7 all’11 agosto si svolgeranno ad Alkmaar (Olanda) i Campionati Europei strada in linea e crono per Elite/U23/Jrs uomini e donne. Alla manifestazione sono stati convocati dal Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei Commissari Tecnici Rino De Candido e Marino Amadori, i seguenti ...

Atletica – Europei a squadre : tutto pronto per la rassegna di Bydgoszcz - la lista dei convocati azzurri : Sono 54 gli atleti italiani convocati dal dt La Torre per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia, in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Sono 54 gli azzurri selezionati, 27 uomini e altrettante donne. Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO FALCONE In squadra anche il capolista ...

In che supermercato o discount vai? Questa la lista dei migliori e peggiori in Italia : Abbiamo a disposizioni tantissime catene di supermercati e spesso scegliamo una o l’altra in base a quello che dobbiamo comprare: il pane da una parte, frutta e verdura dall’altra, la spesa dell’ultimo momento da un’altra ancora. Insomma la scelta è molto vasta soprattutto nelle grandi città dove i supermercati aprono come spuntano i funghi. Ma offerte a parte quali sono le catene migliori in Italia? Per farcelo sapere ...

Battiti Live - quarta puntata del 31 luglio su Italia 1 - la lista dei cantanti : Battiti Live, stasera su Italia 1 il quarto appuntamento con la musica di Radionorba, con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Ecco l’elenco dei cantanti. Dopo il terzo appuntamento che si è tenuto a Trani, la musica di Battiti Live tornerà stasera, mercoledì 31 luglio, su Italia 1. L’appuntamento è per le 21:10 circa con il quarto concerto presentato da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. L’evento musicale di stasera è già stato registrato a ...

Citazioni in Stranger Things 3? I fratelli Duffer svelano la lista dei film che hanno ispirato alcune scene : Da Alien a L'Esorcista, da Gremlins al Frankestein del 1931, sono questi alcuni dei titoli svelati dai fratelli Duffer in una lista completa di Citazioni in Stranger Things 3. A distanza di poco meno di un mese, i creatori della serie cult in forza a Netflix, hanno messo fine alla caccia alle Citazioni e così hanno reso nota la lista completa dei film che in questi nuovi episodi sono stati citati, sfiorati o solo nominati e questo non farà altro ...