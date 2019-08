Col decreto sicurezza Salvini prende a calci gli ultras

Open Arms - Danilo Toninelli si copre di ridiColo : "Avevo firmato il decreto di Salvini - perché oggi no" : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ha dato inizio a una vera e propria guerra: "Avevo già firmato a suo tempo il decreto di Salvini, che vietava l'ingresso, il transito e la sosta della Open Arms nelle acque italiane. Avevo firmato, anche stavolta, per ribadire che ch

Open Arms : "AcColto nostro ricorso dal Tar : possiamo entrare in acque italiane" | Salvini : "Firmerò il decreto per il No" : La Ong spagnola aveva denunciato una situazione "drammatica" delle 147 persone a bordo. Salvini: "Perché Conte vuole lo sbarco?"

Decreto Cultura - le critiche dei sindacati dei lavoratori dello spettaColo : “I problemi dei precari della lirica sono stati aggravati” : “Un rimedio peggiore del danno”. I sindacati criticano il Decreto Cultura, approvato in via definitiva in Senato pochi giorni fa, che prevede, tra le altre misure, una disciplina speciale per i contratti a tempo determinato nelle fondazioni lirico sinfoniche. “La legge affronta il problema, ma non lo risolve affatto – sostiene Fabio Scurpa, del dipartimento Cultura della Slc-Cgil – La situazione spinosa dei precari andava ...

Mattarella promulga ma “smonta” il decreto Sicurezza bis. Le “rilevanti perplessità” del Colle : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, promulga il decreto Sicurezza bis ma contestualmente invia una lettera ai presidenti del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in cui esprime "rilevanti perplessità". In particolare, il capo dello Stato ravvisa due criticità, sul soccorso in mare e sull'oltraggio a pubblico ufficiale, e per questo chiede un "nuovo ...

L’ex boss Felice Maniero fa il guru anti-plastica e fa la predica al governo : “Fate un decreto per la salute dei più picColi” : Lo chiamavano “Faccia d’angelo”, per via dei capelli biondi. Era un bandito sanguinario. Da detenuto è fuggito più volte, venne tradito l’ultima volta dall’acquisto di uno yacht e davanti alle telecamere lanciò un messaggio subliminale: “Ciao mamma”. Quando capì che non sarebbe più scappato, decise di evadere nel modo più facile: cominciò a collaborare, consegnò la sua banda a poliziotti e magistrati, probabilmente tenne ...

Isee 2019 - nuovi requisiti e calColo : cosa cambia con il Decreto crescita : Come noto, requisito essenziale per l’accesso alla maggior parte delle prestazioni sociali, tra i quali anche il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, è l’attestazione Isee, nonché la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Di recente, con l’entrata in vigore del Decreto crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), entrato in vigore il 30 giugno 2019, sono state apportate significative novità, sia in merito ai ...

Isee : Il Decreto Crescita rivoluziona i criteri di calColo e amplia la platea del RdC : Il Decreto Crescita è destinato ad incidere profondamente nella sfera economica della popolazione italiana. Sono molte, infatti, le novità introdotte nel nostro ordinamento fiscale da questo provvedimento. E alcune vanno sicuramente a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione. Tra queste va annoverata, sicuramente, la modifica dei criteri di calcolo per il rilascio dell'Isee, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ...