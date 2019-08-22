romadailynews : Traffico Roma del 22-08-2019 ore 13:30: SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE, IN… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-08-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - PLRomaCapitale : #Roma: via Principe Eugenio, in prossimità di via la Marmora, #traffico rallentato causa #incidente altezza civico 10. -
Dalla Rete Google NewsRoma-Fiumicino, autostrada chiusa e poi riaperta per un incidente: traffico in tilt - Il Messaggero
Roma-Fiumicino, autostrada chiusa e poi riaperta per un incidente: traffico in tilt Il Messaggero
Caos sulla Roma-Fiumicino. Nonostante dopo l'incidente sia stata riaperta l'autostrada A91 Roma-Fiumicino, le ripercussioni sul traffico sono state ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 12 : 30 : INCIDENTE E CODE LUNGO LA SS148 PONTINA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA, VERSO LATINA. IN CITTÀ SI REGISTRANO AL MOMENTO ALCUNI INCIDENTI: NEL QUARTIERE PRENESTINO, SU VIA DEI CASTANI, CODE, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DEI GERANI. INCIDENTE, IN VIA DELLE QUATTRO FONTANE, IN PROSSIMITÀ DI VIA VENTI SETTEMBRE. UN TERZO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, CODE IN PROSSIMITÀ DI VIA LAURENTINA. A MONTEVERDE, CHIUSA PER LAVORI URGENTI, VIA BARRILI, TRA ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 11 : 30 : CIRCOLAZIONE SCARSA AL MOMENTO IN CITTÀ SOLO QUALCHE DIFFICOLTÀ, DOVUTA AD ALCUNI INCIDENTI. NEL QUARTIERE PRENESTINO, SU VIA DEI CASTANI, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DI PIAZZA DEI GERANI. INCIDENTE LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELL’UMANESIMO, SI RALLENTA IN DIREZIONE CENTRO. UN TERZO INCIDENTE, IN VIA DELLE QUATTRO FONTANE, IN PROSSIMITÀ DI VIA VENTI SETTEMBRE. A MONTEVERDE, CHIUSA PER LAVORI URGENTI, VIA BARRILI, TRA ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 10 : 30 : Traffico SCARSO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DI Roma. POSSIBILI RALLENTAMENTI SOLO A CAUSA DI INCIDENTI. SU VIALE DELL’UNIVERSITÀ, IN PROSSIMITÀ DI VIALE DELLE SCIENZE, IN ZONA CAPANNELLE, IN VIA APPIA NUOVA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLE CAPANNELLE. ED IN PIAZZA VITTORIO NEI PRESSI DI VIA EMANUELE FILIBERTO. REGOLARE AL MOMENTO LA VIABILITÀ LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. TRASPORTO PUBBLICO. IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA FL1 ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 10 : 00 : DUE INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RIPERCUSSIONI: – SULLA VIA APPIA ALTEZZA VIA DEL CASALE DELLA SERGETTA, CI TROVIAMO TRA IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNELLE – IN PIAZZA VITTORIO NEI PRESSI DI VIA EMANUELE FILIBERTO. SULLA VIA AURELIA, IN USCITA DA Roma, TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI. IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 09 : 30 : DUE INCIDENTI POTREBBERO PROVOCARE RIPERCUSSIONI: – SULLA VIA APPIA ALTEZZA VIA DEL CASALE DELLA SERGETTA, CI TROVIAMO TRA IL RACCORDO E VIA DELLE CAPANNELLE – IN PIAZZA VITTORIO NEI PRESSI DI VIA EMANUELE FILIBERTO. SULLA VIA AURELIA, IN USCITA DA Roma, TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, LAVORI E RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI MARCIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI. IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE È UN INCIDENTE A PROVOCARE DISAGI NEL TRATTO LAURENTINA – ARDEATINA; SIAMO QUINDI IN DIREZIONE DELL’APPIA E DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE. IL 27 AGOSTO, MARTEDÌ PROSSIMO, INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE. TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE: LA LINEA BUS 105. VIA OSTIENSE CHIUSA ALLE ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE È UN INCIDENTE A PROVOCARE DISAGI NEL TRATTO LAURENTINA – ARDEATINA; SIAMO QUINDI IN DIREZIONE DELL’APPIA E DELL’AUTOSTRADA PER NAPOLI. SI PROCEDE IN CODA. IN RITARDO I TRENI DELLA LINEA PER FIUMICINO. RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE. IL 27 AGOSTO, MARTEDÌ PROSSIMO, INTERRUZIONE DELLA TERMINI-CENTOCELLE. TRENI FERMI PER L’INTERA GIORNATA. IN SOSTITUZIONE: LA LINEA BUS 105. VIA OSTIENSE CHIUSA ALLE ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico AL MOMENTO SCARSO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE SALARIA. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DEL TUNNEL. LAVORI CHE TERMINERANNO IL 2 SETTEMBRE. LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTERROTTA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. LUNGO VIA OSTIENSE, DIVIETO DI TRANSITO PER ...
Traffico Roma del 22-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico AL MOMENTO SCARSO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO. CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE SALARIA. PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DEL TUNNEL. LAVORI CHE TERMINERANNO IL 2 SETTEMBRE. LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTERROTTA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. LUNGO VIA OSTIENSE, DIVIETO DI TRANSITO PER ...
Traffico Roma del 21-08-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI IN CARREGIATA INTERNA TRA PONTINA E LA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI E CODE SULLA Roma FIUMICINO IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA C.COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 DI SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO OLIMPICO PER QUANTO RIGUARDA ...
Traffico Roma del 21-08-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI IN CARREGIATA INTERNA TRA PONTINA E LA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI E CODE SULLA Roma FIUMICINO IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA C.COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO, OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 DI SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI A SCENDERE VERSO LO STADIO OLIMPICO PER QUANTO RIGUARDA ...
Traffico Roma del 21-08-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico TRA LAURENTINA E APPIA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA C.COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO , OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI ...
Traffico Roma del 21-08-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA PER Traffico TRA LAURENTINA E APPIA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE SULLA Roma FIUMICINO IN USCITA DALLA CITTA’ DA VIA C.COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO , OLTRE AL Traffico E’ SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI ...
Traffico Roma del 21-08-2019 ore 18 : 00 : POCO Traffico, ALMENO IN QUESTE ORE, SULLE STRADE DI Roma E PROVINCIA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma, CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. LUNGHE ATTESE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 DI SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA ...
Traffico Roma del 21-08-2019 ore 18 : 00 : POCO Traffico, ALMENO IN QUESTE ORE, SULLE STRADE DI Roma E PROVINCIA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma, CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. LUNGHE ATTESE NELLE ORE DI MAGGIOR Traffico PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 DI SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA ...