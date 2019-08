Traffico Roma del 22-08-2019 ore 13 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2019) SUL RACCORDO ANULARE, CODE PER INCIDENTE, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA IL BIVIO PER LAFIUMICINO E VIA OSTIENSE. ATTENZIONE, ANCHE LUNGO LA STATALE PONTINA, INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI PRATICA, VERSO POMEZIA. IN CITTÀ INCIDENTE, SULLA TANGENZIALE EST, SI RALLENTA, TRA IL BIVIO A24 E LARGO SETTIMIO PASSAMONTI, VERSO SAN GIOVANNI. IN ZONA ESQUILINO, INCIDENTE SU VIA PRINCIPE EUGENIO, RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DI VIA LA MARMORA. TRASPORTO PUBBLICO. IN RITARDO ANCORA, I TRENI DELLA LINEA FL1 FARA SABINA – FIUMICINO, IN DIREZIONE DELL’AREOPORTO. RITARDI A CAUSA DI UN GUASTO NELLA STAZIONE DI OSTIENSE. ULTIMI GIORNI DI LAVORI SULLA METRO A, INTERROTTA NEL TRATTO TERMINI BATTISTINI, IN ENTRAMBE I SENSI. DA LUNEDÌ 26 AGOSTO, IL SERVIZIO TORNERÀ AD ESSERE REGOLARE, SULL’INTERA TRATTA. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO ...

