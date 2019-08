Sara Affi Fella mi piacerebbe fare il Grande Fratello Vip

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di giovedì 22 agosto 2019)sogna ilVip e fa una richiesta a Maria De Filippi, ad un anno di distanza dallo scandalo che le ha fatto perdere credibilità, sembra aver ripreso in mano la sua vita, grazie al suo nuovo amore, e ora vorrebbe tornare in tv per riscattarsi.dopo aver ingannato la redazione di Uomini e Donne, aver perso tutti i suoi follower ed essere passata dalle stelle alle stalle ha ritrovato la serenità e l’amore, accanto al calciatore del Foggia in prestito al Trapani Francesco Fedato. Maha undesiderio, quello di tornare in tv, magari come concorrente al “Vip”, e soprattutto chiedere scusa a Maria De Filippi. In un’intervista rilasciata al settimanale “NuovoTv” ha dichiarato: «Non ho avuto ancora l’occasione di incontrare Maria, ma miavere modo di poterle chiedere scusa». Ma i telespettatori sembrano non ...

