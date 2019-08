Questi primi dettagli ci svelano Google Nest Mini | il prossimo smart-speaker di Google

Tour de France 2019 - Wout van Aert : “Non posso crederci. In Questi primi dieci giorni di gara ho capito l’importanza della Grande Boucle” : Da tre volte campione del mondo di ciclocross, a vincitore di una tappa al Tour de France a ventiquattro anni, al debutto nel WorldTour. Wout van Aert ce l’ha fatta, vincendo per una questione di cinque centimetri su Elia Viviani nella volata di Albi. Quarto sigillo dunque per la Jumbo-Visma in questa Grande Boucle, e quarto trionfo stagionale per il belga dopo le due tappe al Giro del Delfinato e il campionato nazionale a cronometro. Ci ...