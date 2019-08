PS5 ed Xbox Scarlett | in sviluppo un action RPG open world third party che utilizzerà la

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 22 agosto 2019) Così, di punto in bianco, alcune indiscrezioni indicherebbero in cantiere lodi unRPG di terze parti pere PlayStation 5.Si dice anche il gioco sarà completamente, che supererà titoli come The Witcher 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed Horizon Zero Dawn e che si avvarrà della tecnologia ray tracing.La notizia viene da "Kleegamefan", un vecchio editore di Gamefan, che ha commentato un gioco che ha visto a giugno. Successivamente è stato verificato da ZhugeEX famoso sui social per le sue indiscrezioni riguardanti titoli di prossima uscita.Leggi altro...

