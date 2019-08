Per un pugno di litio

Destiny 2 : alcune nuove build vi Permetteranno di eliminare i boss dei Raid con un solo pugno : Se anche voi siete bloccati con un boss particolarmente ostico in Destiny 2 allora forse vi interesserà sapere che è stata messa a punto una particolare build che vi permetterà di sbarazzarvene immediatamente usando i pugni. Non stiamo scherzando.Per realizzare questa build avrete bisogno di alcuni oggetti rari e della classe Cacciatore:Destiny 2 è disponibile su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi invitiamo a consultare la nostra ...

Recensione Xiaomi Mi A3 : Per un pugno di pixel : Lo Xiaomi Mi A3 continua la serie Android One della casa cinese, ma quest’anno lo fa solo con un dispositivo e non con due come l’anno scorso, quando oltre al Mi A2 era uscita anche leggi di più...

Chelsea - pugno duro : stadio vietato a 6 Persone Per razzismo : pugno duro da parte del Chelsea che ha deciso di punire sei persone per comportamenti razzisti con il divieto di accedere allo Stamford Bridge, i fatti in questione risalgono allo scorso dicembre contro il Manchester City, il club inoltre precisa di aver voluto attendere le indagini della polizia per non interferire. Nel dettaglio un individuo è stato definitivamente escluso da Stamford Bridge “per l’uso di un linguaggio ...

Razzismo - pugno duro della Fifa : mega squalifiche e gare Perse in caso di cori e non solo : Razzismo, pugno duro della Fifa: Razzismo, pugno duro della Fifa. Si inasprisce la lotta all’ ignoranza che sfocia nell’ odio razziale, durante nel le partite di calcio. Il massimo organismo mondiale del pallone ha intenzione di punire più severamente gli insulti discriminatori all’ interno degli stadi. Nel nuovo codice disciplinare, che verrà applicato dal prossimo lunedì, parte il pugno di ferro. Si, perché le sanzioni ...

Fifa - pugno duro contro il razzismo : ipotesi gare Perse a tavolino : La Fifa prepara il pugno duro contro gli episodi di razzismo, si pensa infatti alle sconfitte a tavolino. “Tranne che in circostanze eccezionali, se una partita viene fermata dall’arbitro per comportamenti razzisti e/o discriminatori, verrà dichiarata persa a tavolino”, si legge nel nuovo regolamento disciplinare che verrà applicato dal prossimo lunedì, la sanzione potrebbe riguardare anche una gara del Mondiale. La ...

Prato - scontri tra lavoratori e polizia. Agente colpisce con un pugno un oPeraio a terra : Un’altra giornata infuocata all’interno per gli operai del Panificio Toscano di Prato, che da circa un anno protestano per ottenere il rispetto dei diritti e migliori condizioni di salario e di lavoro. Questa mattina alcune decine di lavoratori si sono presentati davanti ai cancelli in via Onorio Vannucchi. Intorno alle 6,30 la protesta è stata stroncata con la forza dal reparto mobile della polizia, che ha fermato il sindacalista Luca Toscano ...