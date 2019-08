Nioh 2 si mostra in nuove immagini e artwork | confermata la demo giocabile al Tokyo Game

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 22 agosto 2019) Tom Lee, direttore creativo di Team Ninja, ha rivelatodi2 in un post su PlayStation blog e ha confermato la presenza di unaalShow 2019, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre."Ehi gente! È Tom del Team Ninja a darvi un rapido aggiornamento su2. Per dare il via alle cose, vorrei condividere con voi le ultime novità visive per il nostro nuovo protagonista. Come potreste essere stati in grado di rilevare dal punto di vista visivo, il nostro personaggio centrale è un mezzosangue. È in parte umano e possiede lo straordinario potere dello Yokai. Come guerriero samurai, il suo viaggio ci porta attraverso il perfido periodo Sengoku del Giappone. E la sua trasformazione da umano anio lo porterà in profondità nel regno oscuro dello Yokai. Vi prometto che questa metamorfosi sarà spettacolare e si tradurrà in un'azione davvero ...

