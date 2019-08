M5s irritato per condizioni Zingaretti | stasera assemblea gruppi

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 22 agosto 2019) A poche ore dall'appuntamento con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (fissato per le 17) i 'paletti' posti da Nicolaper avviare una trattativa tra Pd e M5s fanno irritare i pentastellati. Il segretario Dem, stamani, nel colloquio con il capo dello Stato, ha indicato tre "principi non negoziabili": "il pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa" a partire "dalla centralità del Parlamento", che vuol dire stop alla riforma che prevede anche il taglio dei parlamentari. Una "svolta profonda nell'organizzazione e gestione dei flussi migratori", cioè in primo luogo l'abolizione dei decreti sicurezza. Una "svolta delle ricette economiche e sociali", con la definizione da subito dei contenuti della manovra, contestualmente alla formazione dell'eventuale esecutivo.Parole che hanno fatto suonare l'allarme ai vertici del Movimento. Il dubbio, riferisce una ...

