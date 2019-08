Inter | i dirigenti sarebbero furiosi con Icardi | il centravanti continua a rifiutare tutti

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) L'ad essere una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri devono fare ancora alcune operazioni importanti sia per quanto riguarda il mercato in entrata che per quanto concerne il mercato in uscita. E uno dei nomi più discussiad essere Mauroche ormai è fuori dal progetto nerazzurro come, tra l'altro, ribadito in più di una circostanza dai vertici del club meneghino. Non sono mancate le proposte, arrivate anche dall'estero ed in particolar modo da Monaco e Arsenal, ma l'attaccante argentino ha sempre rispedito al mittente l'esse vista la sua volontà di restare a Milano. Rifiuti continui che avrebbero mandato su tutte le furie Zhang.e lo scontro con l'Mauronon rientra più nei piani dell'. Ilargentino si allena con i compagni solo per quanto riguarda la parte atletica ...

