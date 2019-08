Yu Suzuki potrebbe tornare ad occuparsi di Virtua Fighter e Out Run

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Yuè alle prese con Shenmue 3, e mentre il gioco è atteso per il lancio il 19 novembre, nel frattempopensa anche al futuro.Ebbene, come possiamo vedere, il celebre autore ha dichiarato che non gli dispiacerebbe ria vecchi celebri franchise comee Out Run. "Certo, mi piacerebbe tornarci" dichiara Yu. e aggionge: "Si, forse sta succedendo qualcosa. Ma da momento che le IP che avete citato sono di proprietà di Sega, dovrei lavorare assieme a loro. Sono un consulente speciale per Sega, ma dovremmo parlare di alcune cose".Comeessere preso dal pubblico un nuovo capitolo di questi franchise, prodotto dalla mente di questo amato autore? Nel frattempo vi ricordiamo che Shenmue 3 sarà disponibile per PlayStation 4 e PC a partire dal 19 settembre.Leggi altro...

