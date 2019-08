Salerno | 12enne muore durante ricovero in ospedale | indagati due medici e un infermiere

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Duee undell’“Ruggi d’Aragona” sono stati iscritti nel registro deglidalla Procura diper la morte indi una. La ragazzina era arrivata in condizioni critiche il 14 agosto dopo un malore e da qualche giorno soffriva di febbre alta. Poco dopo ilè morta, probabilmente a causa di un attacco cardiaco. Ieri è stata eseguita l’autopsia, ma l’esame non ha sciolto nessun dubbio. Ora si attende la relazione del medico legale, incaricato dalla Procura della Repubblica di, Giuseppe Consalvo, per chiarire, eventualmente, le cause della morte. “In merito al decesso della bimba di 12 anni – si legge in una nota dell’– non essendovi cause evidenti attribuibili a giustificazione dell’exitus, si è preferito, dal reparto di pediatria, fare comunicazione dell’evento ...

