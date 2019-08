Ragazzina di 13 anni non si può pettinare | se lo fa e accade una cosa terribile

Ragazzina disabile di 13 anni muore in auto : era stata lasciata per cinque ore sotto il sole : È successo negli Stati Uniti. La madre e il compagno, accusati di omicidio, l'hanno chiusa in auto e lasciata sotto il sole...

Ragazzina d 15 anni viene rapita da un serial killer ma riesce a chiamare il 112 - il centralino dei carabinieri le chiede di riagganciare perché hanno più importanti chiamate - la piccola viene uccisa : Choc in Romania per la fine di Alexandra una ragazza di soli 15 anni che è stata rapita da un serial killer e poi uccisa. La ragazza prima di essere brutalmente assassinata è riuscita a chiamare per ben tre volte il 112. Ma tutte le volte che ha chiamato gli operatori del 112 hanno riferito che la chiamata non aveva una priorità alta e la ragazza doveva riagganciare. Il comportamento inspiegabile degli operatori del 112 forse è ...

Venezia - barchino urta un paletto : Ragazzina di 12 anni viene sbalzata in acqua e muore : Incidente in laguna a Venezia: una bambina di 12 anni è morta per le ferite riportate in un incidente nautico avvenuto nel pomeriggio. La vittima si trovava con altre tre persone a bordo di un...

