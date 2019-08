Pensione Quota 100 | i contributi esteri valgono Istruzioni Inps e decorrenza

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Novità di agosto sull’incumulabilità dei redditi e suiper lacon100. È infatti di pochi giorni fa una circolareche detta le regole di intervento per tutti coloro che abbiano svolto periodi di lavoro all’estero e vogliono andare ingrazie all’anticipo pensionistico 62+38 introdotto dal Governo Lega-5 stelle, naufragato nel pomeriggio del 20 agosto 2019, con le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo l’improvvisa decisione del vicepremier leghista, Matteo Salvini, di staccare la spina in piena frenesia estiva . Il matrimonio legastellato è finito in modo brusco, ma la misura al momento resta. E Intanto l’ha fornito importanti precisazioni a riguardo. Vediamo insieme le indicazioni per i cittadini in odore di100 che nel corso della lavoro vita sono emigrati per lavorare fuori dall’Italia, accumulando ...

