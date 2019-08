LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Manfredi Rizza e Francesca Genzo per le semifinali nel K1 200. Farias e Mancarella ok nella paracanoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.36: Dominio assoluto del brasiliano Ribeiro de Carvalho nella seconda batteria, secondo posto per l’australiano Littlehales, terzo per l’azzurro Klokpah (42″90) che dunque avanza alle semifinali 9.33: Iniziate le batterie della categoria KL3 200: la prima vede il successo del serbo Dordevic davanti al colombiano Mata. nella seconda l’azzurro Klokpah 9.30: ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : si inizia con le prime batterie. Manfredi Rizza e Francesca Genzo per le semifinali nel K1 200 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della prima giornata – Il programma completo della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare dei Mondiali di Canoa velocità che scatteranno oggi a Szeged, in Ungheria: si inizia con le batterie della paraCanoa, e si proseguirà con le batterie delle specialità non olimpiche della Canoa. Nel pomeriggio ecco che tocca ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Nespoli d’ORO nell’arco!!!! Craciun si tinge d’ARGENTO nella canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 15.00: canoa – E’ il momento dei K1 5000 metri femminili. 19 atlete in gara con Susanna Cicari 14.55 ARCO – E C’E’ L’OROOOOOOOOOO!!!!!!! Nespoli VINCE!!!! 29-28 per l’azzurro in questo quinto set contro l’olandese Wijler. Settimo oro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Craciun d’ARGENTO nella canoa! Nespoli in finale nell’arco! Pasqualucci quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 14.40: ARCO – 1-1 tra Nespoli e Wijler in questa finale per l’oro del ricurvo. Grande equilibrio 14.39 TIRO A VOLO: Diana Bacosi e Chiara Cainero in finale nello skeet femminile insieme alla francese Anastassiou, alla cipriota Andreou, alla russa Shakirova e alla ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Craciun d’ARGENTO nella canoa! Nespoli in finale nell’arco! Pasqualucci per il bronzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 14.09 ARCO – Si va avanti nel ricurvo nonostante le condizioni difficilissime dal punto di vista meteorologico: lo spagnolo Acha Gonzalez opposto all’olandese Wijler Steve 14.03 ARCO – Con la freccia supplementari Nespoli si impone in questa splendida semifinale ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 27 giugno. Craciun d’ARGENTO nella canoa! Nespoli-Pasqualucci derby in semifinale nell’arco! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 13.38 CANOA – E’ ancora medaglia per la Bielorussia: Nazdrova vince la prova del C1 200 metri in 50″351 a precedere la tedesca Jahn (51″656) e la polacca Borowska (51″731) 13.33 CANOA – FANTASTICO Craciun!!!!!!! E’ argento nella finale ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. DOPPIETTA AZZURRA NELL’ARCO : Andreoli e Boari per l’oro! Delusione canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 11.35 LOTTA – Niente da fare per l’azzurro Mansour. Ancora Ucraina letale per l’Italia della lotta: Ohannesian domina, vince 10-0 e va in semifinale. L’azzurro spera nei ripescaggi 11.33 BADMINTON – Chiude con un tris di sconfitte l’azzurro Maddaloni sconfitto 2-1 (21-19, 18-21, 21-10) contro lo sloveno Ivanic 11.32 LOTTA ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. PODIO AZZURRO NELL’ARCO! Andreoli in FINALE e Boari in semifinale! Delusione canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 11.08 ARCO – AndreoliIIIIIIIIIIIII!!! FINALEEEEEEEEEEEEEE!!! Vince 28-25 la prima semiFINALE e vola nella sfida che assegnerà l’oro 11.06 ARCO – Bayardo Chan vince 26-24 il terzo set e accorvia le distanze: 4-2 per l’azzurra 11.03 ARCO – Ancora Andreoli!!! Con un 10 nell’ultimo tiro scavalca Bayardo Chan nel secondo set, ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. PODIO AZZURRO NELL’ARCO! Andreoli e Boari in semifinale! Delusione canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 10.49 TIRO A SEGNO – Bacci al momento fuori dalla finale. E’ decimo nella carabina tre posizioni con 1029 punti 10.47 ARCO – Balsukova-Degn 1-1 10.46 LOTTA – Super ail primo turno per aver ottenuto il punto per secondo Mansour e va ai quarti di finale dove affronterà l’ucraino Ohannesian 10.45 LOTTA – Arriva il pareggio di ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Tatiana Andreoli nei quarti dell’arco! Italia d’assalto con tiro - boxe e canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 8.38 ARCO – Terzo quarto di finale: Busknjerg (Den)-Stepanova (Rus) 2-2 8.37 tiro A SEGNO – Varricchio risale leggermente la china nella seconda fase di qualificazione della pistola 25 metri e si colloca al 14mo posto ma non basta per la finale 8.35 tiro A VOLO – Prima serie di piattelli perfetta per Diana Bacosi che chiude in testa, ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Italia d’assalto con arco - tiro - boxe e canoa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, sesta giornata di gare per questa competizione multisportiva che si sta disputando a Minsk (Bielorussia). Entriamo nella seconda parte della kermesse, siamo ormai nel vivo della manifestazione si preannuncia una giornata particolarmente intensa e spettacolare con tanti ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer. Petricca avanza nella canoa. Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 13.32 ATLETICA – Iniziati i ripescaggi, con l’Italia protagonista: secondo Rigali nei 100 metri con un buon 10.65. 13.30 JUDO – nella prima semifinale del torneo a squadre miste, il Portogallo è avanti 2-0 sull’Olanda 13.28 TENNISTAVOLO – Yu Fu (Por) è sul 2-0 su Solja (Ger), mentre Li Jie (Ola) e Han Ying (Ger) sono ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 25 giugno. Debutta l’Italia nel beach soccer. Tris di finali per gli azzurri nella canoa. Andreoli e Boari avanti nell’arco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 11.00 JUDO – Ottavi di finale Mixed Team: Portogallo-Spagna 4-2, Russia-Turchia 4-0, Serbia-Poloinia 4-3, Slovenia-Ucraina 4-3 10.58 CICLISMO – Blaak vicinissima alla Reusser (6″) al secondo intermedio. Crolla, invece, Letizia Paternoster che viene araggiunta e superata da Blaak e dunque è a oltre un minuto dalla Reusser 10.54 ARCO – ...