Lecce, spaccio cocaina: 14 in manette

Blitz della polizia, ae provincia, contro lodi. Insono finite 14 persone ritenute vicine alla criminalità organizzata locale. Gli indagati sono accusati di spacciare la droga nel centro cittadino, in località balneari della provincia e all'interno di rinomate discoteche. Le indagini hanno accertato come l'attività diavvenisse in ben 4 locali notturni, per i quali è scattato il procedimento finalizzato alla loro chiusura.(Di mercoledì 21 agosto 2019)