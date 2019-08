La pace con la Cina passa dal Vietnam

Madonna canta Elton John con i figli al suo 61° compleanno : pace fatta dopo anni di insulti? (Video) : Madonna canta Elton John alla sua festa di compleanno e sembra tendere una mano al collega dopo una faida durata diversi decenni. La Regina del Pop, ora nei panni della trasformista Madame X che ha ispirato il suo ultimo omonimo album in studio, ha festeggiato il 16 agosto il suo 61° compleanno coi figli, alcuni amici e molti collaboratori (150 ospiti, la maggior parte dei quali pare siano ballerini ed attori del suo prossimo tour Madame X, ...

40 ANNI DI MEETING/ Quel seme capace di creare un luogo di incontro universale : Le parole di due testimoni, provenienti dalla Lombardia, della prima e storica edizione del MEETING di Rimini, avvenuta nel 1980

Corea del Nord - nuovo lancio di due missili verso il mar del Giappone. Poi l’annuncio : “Stop ai colloqui di pace con Seul” : La Corea del Nord ha effettuato altri lanci di missili in mare: due vettori partiti dalla osta occidentale del Paese che hanno percorso circa 230 chilometri – raggiungendo un’altitudine massima di 30 chilometri – prima di finire nelle acque del mar del Giappone. A renderlo noto sono stati i Capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud. Mentre da Pyongyang è arrivato anche l’annuncio della volontà di mettere fine ai ...

Nordcorea : stop colloqui pace con Seul : 8.38 Le autorità di Pyongyang hanno annunciato di mettere fine ai colloqui di pace con Seul. "Non abbiamo altro di cui parlare con le autorità sudcoreane e non abbiamo intenzione di sederci nuovamente con loro" al tavolo dei negoziati, si legge in una nota del Comitato della Corea del Nord per la riunificazione pacifica del Paese,rilanciata dall'agenzia di stampa Kcna. Il Comitato ha quindi definito il presidente sudcoreano Moon Jae-in come un ...

Raoul Bova contro l'ex suocera Annamaria Bernardini de pace : Raoul Bova è il protagonista della copertina di Vanity Fair di questa settimana. L'attore è stato intervistato dal settimanale diretto da Simone Marchetti in occasione del lancio della serie tv Mediaset nella quale impersonerà Giorgio Armani, mentre attualmente sta lavorando alla realizzazione della fiction su Manuel Bortuzzo, il nuotatore colpito per sbaglio nel corso di una sparatoria. prosegui la letturaRaoul Bova contro l'ex suocera ...

Gerry Scotti : "Sono un uomo di peso - ma il segreto per vivere serenamente è stare in pace con sé stessi" : Forte del successo del suo Caduta Libera su Canale 5, Gerry Scotti si gode il sole francese insieme alla compagna Gabriella, i figli Beatrice e Filippo ed alcuni loro amici. A bordo del gommone, il conduttore si rilassa in attesa della nuova stagione televisiva, rispondendo alle domande del settimanale Gente, che lo ha fotografato in tutta la sua dinamica abbondanza. "Sono un uomo di peso e mi prendo con leggerezza" dice Gerry Scotti, che ha ...

Instagram vuole fare pace con i creatori di meme : Dopo aver eliminato centinaia di account da milioni di follower perché non rispettavano le norme sui diritti d'autore, ora vuole provare a collaborare con loro

Pensioni : anticipata con la pace contributiva - 5 anni recuperabili fino al 2021 : Saranno attive per tutto il triennio le misure di riscatto dei contributi inserite nel pacchetto Pensioni di quota 100. Si tratta della cosiddetta pace contributiva che consente di riscattare fino a 5 anni di contributi per o periodi non coperti o di ottenere il riscatto agevolato per i periodi di studio universitario. Una recente nota Inps produce gli opportuni chiarimenti sui potenziali beneficiari di queste nuove opportunità previste ...

Spazio - Airbus : lanciato con successo il 2° satellite di SpaceDataHighway a bordo di Ariane 5 : Il satellite EDRS-C, secondo nodo di comunicazione del sistema SpaceDataHighway (noto anche come EDRS, European Data Relay System), è stato lanciato con successo in orbita geostazionaria a 31° Est da Kourou, nella Guyana Francese, tramite il lanciatore Ariane 5. Dopo una prima fase di test, raddoppierà la capacità di trasmissione del sistema così da inoltrare simultaneamente i dati provenienti da due satelliti di osservazione e fornirà un ...

La denuncia di Malalai Joya : «Una pace con i criminali è peggiore della guerra» : Il governo tratta con i talebani. Ma le bombe non si fermano. «C’è un detto popolare che recita: una lotta tra cani per rosicchiare le stesse ossa. Lotta per il mantenimento del potere tra signori della guerra»

"Così ho convinto Kevin Spacey a venire a Roma a recitare la mia poesia" : Contattare e convincere il due volte premio Oscar Kevin Spacey, più conosciuto come il Presidente Underwood di The House of cards, di recente scagionato dalle accuse di molestie sessuali per il ritiro delle medesime, a recitare a Roma a Palazzo Massimo nella sede del Museo Nazionale Romano lo scorso venerdì 2 agosto alcuni dei suoi componimenti ispirati al Pugilatore a riposo, la statua bronzea attribuita a Lisippo, uno dei più importanti ...

Il ritorno di Kevin Spacey con una performance super esclusiva a Roma : La performance esclusiva di Kevin Spacey a RomaLa performance esclusiva di Kevin Spacey a RomaLa performance esclusiva di Kevin Spacey a RomaLa performance esclusiva di Kevin Spacey a RomaLa performance esclusiva di Kevin Spacey a RomaIl ritorno di Kevin Spacey inizia davanti alla statua di un pugile. Roma, una sera d’estate che piove. Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo, centro metri dalla Stazione Termini. L’appuntamento è segreto: per la ...

Afghanistan - sembrano a buon punto le trattative per un accordo di pace con i Talebani : Afghanistan. Gli Stati Uniti e il governo afghano hanno rilasciato congiuntamente un comunicato contenente l’intenzione di voler porre fine alla guerra che affligge il paese medio-orientale da circa diciotto anni. La nota è stata emessa a seguito di un accordo telefonico tra il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il presidente afghano Ashraf Ghani. La controparte cui è rivolto il comunicato è rappresentata dai “ribelli” Talebani ...

pace fiscale - superate le 2 milioni di adesioni : come saldare il debito con il Fisco : La scadenza per aderire alla Pace fiscale (rottamazione ter e saldo e stralcio) si è chiusa il 31 luglio: hanno presentato domanda - tra aprile e luglio - più di due milioni di contribuenti. Che ora dovranno saldare il loro debito con il Fisco attraverso vari sistemi di pagamento: ecco quali sono e quando scadono le rate.Continua a leggere