Isis | Mike Pompeo all’Onu | “In alcune aree è più potente oggi di quanto non lo fosse tre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Lo Stato Islamico rappresenta ancorauna minaccia concreta e inè addirittura “piùdinon lotre o quattro anni fa”. Dopo la denuncia del New York Times che, citando fonti di intelligence siriane e irachene, ha scritto come i miliziani distiano riguadagnando terreno nei due Paesi dove aveva proclamato il Califfato, a confermare i timori del quotidiano americano è stato il segretario di Stato Usa,, in occasione della sua visita al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Il membro dell’amministrazione Trump ha comunque voluto sottolineare che la lotta all’estremismo di matrice islamica, in particolare ai jihadisti fedeli ad Abu Bakr al-Baghdadi, continua ad andare avanti: “Quello che abbiamo sempre detto è che il Califfato è sparito, abbiamo dato una mano per smantellarlo, ma c’è sempre il ...

