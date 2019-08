Il religioso dice di coprirsi un po’ di più e la donna lo massacra di botte

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Una vicenda terribile accaduta nella città di Shahmirza, nella provincia settentrionale del Semnan . Unahato diunin Iran, l’hojatoleslam Ali Beheshti, perchè questi ha invitato laa sistemarsi meglio il velo in quanto alcune parti del corpo rimanevano scoperte. I due si sono incontrati per strada e ilha detto allache il velo non era messo bene. A quel punto laè diventata violenta e ilracconta così quello che gli ha fatto: «Non solo non si è coperta, ma ha iniziato a insultarmi. Le ho chiesto di non farlo più, ma ha iniziato a urlare e a minacciarmi. Poi mi ha spinto e sono caduto di schiena. Da quel momento non so più cosa è successo. Sentivo solo i calci dellache mi colpivano e i suoi insulti». Ilè dovuto ricorrere alle cure sanitarie ed p stato ricoverato tre giorni.

dimple_loona : RT @robertaebasta_: Ma che fa questo imbecille scaccia i vampiri, ma cosa fai pagliaccio è un uso osceno di un simbolo religioso e te lo di… - Kate_anc : RT @_MinutForMinut: #maratonamentana Salvini si definisce devoto religioso per avere consensi. Bacia il vangelo e il rosario. Renzi cita… - freelikewave : RT @_MinutForMinut: #maratonamentana Salvini si definisce devoto religioso per avere consensi. Bacia il vangelo e il rosario. Renzi cita… -