Governo : Ravanelli (Confindustria Piemonte) - ‘si voti - serve stabilità’ : Milano, 21 ago. (AdnKronos) – Un Governo politico, stabile e capace di garantire certezze senza rimettere in discussione temi come la Tav e l’autonomia. E’ questo che chiede il mondo imprenditoriale. A farsi portavoce di questa richiesta è Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte, intervistato dall’Adnkronos. “Penso che la scelta più naturale sia di andare al voto, non certo quella di un Governo ...