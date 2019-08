Caldo | temperature medie di luglio le più alte dal 1880

Meteo - finita la bella estate. Torna il Caldo africano : afa e temperature di fuoco - chi si salva : L'estate "perfetta" durerà il tempo di un weekend, poi torneranno l'afa e caldo africano. L'anticiclone delle Azzorre manterrà le temperature gradevoli e sostenibili ancora per qualche giorno, spiega il sito 3BMeteo, ma tra la fine della settimana e l'inizio della prossima si sentiranno gli effetti

Clima - a luglio le temperature più alte degli ultimi 140 anni. Il 2019 finora è il terzo anno più Caldo della storia : Il luglio del 2019 è stato il mese più caldo mai registrato negli ultimi 140 anni. Non solo: il 2019 potrebbe confermarsi il terzo anno più caldo da quando vengono registrate le temperature e anche quello con la prima metà più torrida per diverse aree del pianeta. Anche l’Italia non è stata risparmiata. Domenica 11 agosto è stata la più calda dell’estate, con otto città che hanno raggiunto temperature da bollino rosso. Un trend che ...

Previsioni Meteo Weekend : tanto sole e Caldo - progressivo aumento delle temperature [MAPPE e DETTAGLI] : Finalmente un fine settimana tipico dell’estate mediterranea. L’alta pressione subtropicale continuerà ad avanzare dai settori occidentali del bacino e dal Nord Africa, deviando verso Est le infiltrazioni di aria più mite oceanica. I parametri termici verticali vanno ulteriormente livellandosi un po’ ovunque, al punto da favorire due giornate, proprio quelle del fine settimana, all’insegna del sole splendente e ...

Previsioni meteo 15 agosto : temperature in calo - Ferragosto con bel tempo e Caldo gradevole : Le Previsioni meteo del 15 agosto, festività di Ferragosto, preannunciano una giornata con un clima gradevole grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre. Col calo delle temperature dimenticheremo il caldo opprimente dei giorni scorsi. Ecco nei dettagli come sarà il tempo a Ferragosto lungo la penisola.Continua a leggere

Caldo - temperature torride in Campania : a Napoli aiuti agli anziani : Non dà tregua il picco di Caldo torrido che sta interessando da ieri la Campania. Le temperature dovrebbero abbassarsi da domani: chi può si rifugia in spiaggia, chi rimane in città scappa il luoghi freschi grazie a condizionatori e ventilatori. In linea con il bollettino diramato ieri dalla Protezione civile regionale, le temperature restano sopra i +30°C , con punte anche di sei gradi oltre la media stagionale e un tasso di umidità ...

Caldo - giornata di temperature record su Umbria : +40.3°C a Foligno e Todi : Un’altra giornata di Caldo record in Umbria, con le temperature che hanno superato in alcune località anche quelle già molto alte di domenica. A Foligno, stando alle rilevazioni del Centro funzionale della Protezione civile regionale, il termometro ha segnato +40,3°C. Sopra i +40°C anche Todi, Orvieto e Massa Martana, in tutte e tre le città la temperatura effettiva è stata di +40,2°C. Appena sotto i +40°C a Bastia Umbra (+39,8°C), Spoleto ...

Caldo - allerta rossa in Molise : alte temperature anche nelle prossime ore : In Molise il Caldo torrido non accenna ad allentare la sua morsa. Alle 14 di oggi a Campobasso si sono registrati +36°C mentre in nottata la temperatura non è scesa al di sotto dei +24°C. anche per domani, 13 agosto, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino meteo con allerta ‘rossa’ valido per tutta la regione. Per un po’ di sollievo bisognerà attendere mercoledì quando, secondo gli esperti, correnti da nord e ...

Previsioni meteo 12 agosto : temperature torride - ma da domani il Caldo darà una tregua : Quella di oggi, lunedì 12 agosto, sarà una nuova giornata all'insegna del caldo torrido con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Da domani però il meteo darà una tregua, almeno al nord.Continua a leggere

Previsioni meteo domenica 11 agosto - Caldo torrido e temperature in aumento fino ai 40 gradi : caldo torrido e temperature altissime, che raggiungeranno anche i 40 gradi: le Previsioni meteo per domenica 11 agosto evidenziano una giornata in cui sarà ancora il caldo a farla da padrone. Poche le piogge previste in tutta Italia, con bel tempo su quasi tutta la Penisola. Continuano ad aumentare, in alcune zone, le temperature minime e massime.Continua a leggere

Ondata di Caldo : in Umbria superati +39°C - temperature elevate su tutta la regione : La nuova Ondata di calore sta producendo i suoi effetti in Umbria. Oggi superati i +39°C nella Media Valle del Tevere, tra Todi e Marsciano. Nel resto della regione il termometro si è attestato tra +32-38°C secondo quanto rilevato dal Centro funzionale della Protezione civile umbra. A Perugia la massima è stata di +36,7°C, a Terni di +36,5°C. A Foligno il termometro ha segnato +38,2°C, a Massa Martina +38,3°C, a Orvieto +37,8°C, Spoleto +36,7°C, ...

Meteo Protezione Civile domani : temperature in aumento e Caldo molto intenso : Nella giornata di domani le condizioni Meteo saranno stabili su tutta la penisola grazie all'alta pressione africana, che seguiterà a portare caldo intenso. Ecco il bollettino Meteo della...

Meteo - imminente una breve ma intensa ondata di Caldo in Italia e Balcani : temperature oltre i +35°C - localmente oltre +40°C [MAPPE] : Previsioni Meteo – Nel weekend del 10-11 agosto, è previsto un cambiamento nel modello per l’Europa con una dorsale in rafforzamento che si svilupperà in un’ondata di caldo relativamente breve ma importante sui settori centro-meridionali del continente e sui Balcani. Le temperature si spingeranno ben oltre i +35°C in molte aree, arrivando a superare localmente soglia +40°C. Ecco, allora, cosa ci attende da domani, sabato 10 agosto, fino a ...

Meteo - allerta Caldo in Sardegna : attese temperature elevate - picchi di +40°C : allerta della protezione civile regionale della Sardegna per un’ondata di calore dovuta all’anticiclone africano che si sta spostando verso l’Europa meridionale. Dalle 12 di sabato 10 fino alle 18 di lunedì 12 agosto si prevedono temperature massime localmente molto elevate, in particolare nelle zone interne, dove si potranno raggiungere picchi di +40°C. L'articolo Meteo, allerta caldo in Sardegna: attese temperature elevate, ...

Caldo - domani allerta rossa in Molise : temperature elevate soprattutto nelle zone interne : Il Caldo non molla la sua presa sul Sud. Per domani, venerdì 9 agosto, è allerta ‘rossa’ in Molise dove sono previste temperature molto alte. La Protezione civile del Molise ha diramato un bollettino meteo che localizza nelle zone centrali e occidentali della regione le maggiori criticità. Nell’area costiera, invece, l’allerta è ‘arancione’. L'articolo Caldo, domani allerta rossa in Molise: temperature elevate ...