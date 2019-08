Battletoads si mostra in un video gameplay di 8 minuti

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019), il gioco per Xbox One e PC attualmente in sviluppo presso DLaLa Studios, è tornato arsi in occasione della Gamescom 2019.Nello specifico, il sito Gamersyde ha pubblicato undella durata di 8, visibile più in basso, che ci offre un'occhiata all'atteso reboot.Qui di seguito potete leggere la descrizione ufficiale del gioco:Leggi altro...