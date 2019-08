Simon è morto per emorragia dopo la chiamata al 118 Ma i soccorsi avrebbero

Simon - il turista francese morto in Cilento - sarebbe deceduto poco dopo la telefonata : Gli amici sui soccorsi: "Errori fin dall'inizio". Dalla geolocalizzazione alle telecamere: i punti sotto accusa

"Simon è morto poco dopo la chiamata ai soccorsi" : perché non è stato possibile geolocalizzarla : Il giovane escursionista francese sarebbe morto pochi minuti dopo la chiamata ai soccorsi fatta lo scorso 9 luglio. Il...

Escursionista francese morto nel Cilento : il 118 lucano cercò Simon Gautier dopo meno di due ore [GALLERY] : Continuano le indagini per capire le dinamiche e le tempistiche che hanno portato alla morte di Simon Gautier, Escursionista francese deceduto nel Cilento dopo essere precipitato in un dirupo. L’ambulanza del 118 Basilicata è partita da Lagonegro (Potenza), verso la costa Tirrenica, un’ora e quaranta minuti dopo il primo contatto con Simon Gautier: lo ha spiegato all’ANSA il direttore delle postazioni del 118 Basilicata, ...

Simon Gautier - trovato morto il turista francese : cosa è successo : Simon Gautier, trovato morto il turista francese: cosa è successo Dalla telefonata al 118 al ritrovamento del corpo: si è conclusa tragicamente la vicenda della scomparsa del 27enne, avvenuta il 9 agosto. Ma è polemica su presunti ritardi nelle ricerche: aperta un'indagine. Il giovane sarebbe morto poco dopo aver dato ...

Simon Gautier trovato morto - cosa è successo : Simon Gautier trovato morto, cosa è successo Dalla telefonata al 118 al ritrovamento del corpo: si è conclusa tragicamente la vicenda della scomparsa del 27enne, avvenuta il 9 agosto. Ma è polemica su presunti ritardi nelle ricerche: aperta un'indagine. Il giovane sarebbe morto poco dopo aver dato ...

Simone Gautier - l'escursionista francese morto 40 minuti dopo l'sos per emorragia causata dalle fratture : Simone Gautier, l'escursionista francese trovato morto nel Cilento, sarebbe deceduto poco dopo la sua richiesta di aiuto al 118. Secondo alcune indiscrezioni, da un primo esame la frattura a una gamba ha causato una emorragia letale. Il giovane ventisettenne sarebbe quindi morto circa 40/45 minuti d

Simon "è morto poco dopo la caduta" e la telefonata al 112 : recisa un'arteria : "Se l'Italia avesse applicato la direttiva Ue recepita nel 2009, Simon Gautier sarebbe stato immediatamente geolocalizzato, soccorso in tempi rapidissimi, e forse con esiti ben diversi". La denuncia arriva dal presidente nazionale della Società italiana sistema 118, Mario Balzanelli

Simon "morto poco dopo la caduta" e la telefonata al 112 : recisa un'arteria : "Se l'Italia avesse applicato la direttiva Ue recepita nel 2009, Simon Gautier sarebbe stato immediatamente geolocalizzato, soccorso in tempi rapidissimi, e forse con esiti ben diversi". La denuncia arriva dal presidente nazionale della Società italiana sistema 118, Mario Balzanelli

Simon Gautier - i magistrati indagano sui soccorsi all’escursionista. Ma il ragazzo sarebbe morto un’ora dopo la chiamata al 118 : La disperazione della famiglia di Simon Gautier, la rabbia degli amici per una “morte assurda” e i dubbi sulla tempestività dei soccorsi. Saranno due inchieste aperte dalle procure di Vallo della Lucania e di Lagonegro ad accertare se è stato fatto tutto il possibile per salvare il 27enne francese, da due anni in Italia per un dottorato in storia dell’arte. Specie nei minuti (e nelle ore) successivi alla telefonata del 9 ...

Cilento : Simon Gautier è morto poco dopo avere chiesto aiuto : Simon Gautier, il turista francese scomparso lo scorso 9 agosto e il cui corpo è stato ritrovato ieri senza vita in un dirupo del Cilento, è morto subito dopo essere precipitato e avere chiesto aiuto: il 27enne è riuscito a dare l’allarme ai carabinieri ma, secondo una prima ricostruzione, anche in seguito all’esame esterno della salma, in poco tempo, 40/45 minuti, sarebbe morto. A causare il decesso – anche se si attende ...

Turista morto - aperta inchiesta sui ritardi. Il presidente del 118 : «Simon si poteva salvare ma il 112 in Italia è un flop» : aperta un'indagine. Un'inchiesta è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (Salerno) in relazione alla morte del Turista francese 27enne Simon Gautier, il...

Simon Gautier è morto : ritrovato il corpo in un burrone - “ritardi nei soccorsi” : Simon Gautier è morto: ritrovato il corpo in un burrone, “ritardi nei soccorsi” ritrovato il corpo esanime del giovane escursionista francese Simon Gautier: era scomparso il 9 agosto mentre si trovava in Cilento. Non si esclude che si siano verificati di errori che hanno ritardato le ricerche. Simon Gautier: la telefonata dopo un incidente Simone Gautier era arrivato giovedì 8 agosto a Scario, la frazione più grande di San ...

Simon Gautier morto - il suo corpo ritrovato in fondo a un burrone. L’amica : «Speravamo fosse vivo» : Simon Gautier è morto. Il turista francese disperso nel Cilento da 9 giorni, da quel 9 agosto in cui telefonò al 118 per chiedere aiuto (qui la trascrizione della drammatica telefonata), è stato trovato senza vita in fondo ad un burrone. Il cadavere di Simon, precipitato da un sentiero, era difficile da individuare: decisiva è stata la scoperta di uno zaino attraverso le immagini di un drone. I soccorritori si sono calati in basso dopo aver ...

Turista morto - il presidente del 118 : «Simon poteva essere salvato - ma il "112" in Italia è un flop» : «Se l'Italia avesse applicato la direttiva Ue recepita nel 2009, Simon Gautier sarebbe stato immediatamente geolocalizzato, soccorso in tempi rapidissimi, e forse con esiti ben...