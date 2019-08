Ora governo M5S-Pd-LeU Di Maio se ne vada in Europa Le pagelle di Crosetto

Crisi di governo - cosa succede Ora e cosa dicono i numeri in Parlamento : La Crisi di governo lascia aperti tanti scenari alternativi: il ritorno alle urne in tempi brevi, il governo di scopo, quello istituzionale o il patto di legislatura. Ma quali sono i numeri in Parlamento? Chi potrebbe essere l'ago della bilancia? E quali sono le maggioranze alternative a quella che ha sostenuto Giuseppe Conte?Continua a leggere

Governo : Salvini - ‘da tempo lavOravano a grande inciucio’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Evidentemente qualcuno stava lavorando da tempo al grande inciucio. Noi non abbiamo paura”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, ‘da tempo lavoravano a grande inciucio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crisi - Tajani (FI) : “Governo al capolinea. Meglio fosse successo qualche mese fa - Ora al voto” : “Il governo è al capolinea. Era Meglio se fosse finito qualche mese fa, visto che è nato da un accordo contro natura”. Lo dice Antonio Tajani di Fi. “Vedremo quello che Conte dirà oggi in Senato. Noi abbiamo la massima fiducia nel presidente Mattarella. Siamo per l’unità del centrodestra e riteniamo che la cosa migliore da fare sia ridare la parola agli italiani”, sottolinea. L'articolo Crisi, Tajani (FI): “Governo ...

Un Governo a maggiOranza progressista oppure meglio votare : Il 7 agosto è stata resa plasticamente chiara la frattura già da tempo presente nel Governo, visto che i due partiti componenti la maggioranza hanno votato diversamente sulle mozioni Tav. A seguito di ciò, la Lega, che pure era risultata prevalente in quella votazione, ha deciso di aprire la crisi di Governo. In particolare dopo due colloqui con il Presidente del Consiglio dei ministri, il ministro Salvini, ...

Governo : Gasparri - ‘chi vuole maggiOranza Ursula sostenga Berlusconi’ : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Prodi, che propone per l’Italia la maggioranza Ursula-Orsola, facendo riferimento alla recente elezione del nuovo presidente della Commissione Europea, dimentica un dettaglio. Che quella presidente appartiene al Partito Popolare Europeo, non alle orde di socialisti e di grillini che creano danni in Italia e in Europa. Vogliono la maggioranza Ursula in Italia? Benissimo. Votino per Silvio ...

Governo ultime notizie : maggiOranza Pd-M5S - il piano secondo Prodi : Governo ultime notizie: maggioranza Pd-M5S, il piano secondo Prodi Si entra nel vivo di questa anomala stagione politica (estiva). Giuseppe Conte è pronto a difendere il suolo ruolo innanzi al Parlamento. La Lega proporrà di sfiduciare il primo ministro ma sembra che i numeri non tornino, grazie all’avvicinamento tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Da ambo i lati, personalità di spicco hanno proposto la formazione di una ...

Non c'è nessun negoziato sul governo - chiarisce un Pd ancOra diviso : Ora che è arrivata la benedizione del padre nobile Romano Prodi a un esecutivo di legislatura, magari aperto anche a Forza Italia, Nicola Zingaretti ha la copertura politica sufficiente per portare avanti il dialogo con M5s su un governo che prenda il posto di quello gialloverde. Il segretario del Pd potrà così strappare al rivale Matteo Renzi la bandiera del dialogo, dopo essere stato spiazzato dall'iniziativa dell'ex premier che ha rotto ...

Crisi di governo - Salvini : 'O si vota o ci si risiede al tavolo e si lavOra' : Da diversi giorni si sta parlando molto della Crisi di governo che potrebbe segnare la fine del ''governo del cambiamento'. Tale Crisi è stata aperta dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il quale aveva chiesto l'immediato ritorno alle urne. Stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito del Fatto Quotidiano, il segretario della Lega Nord avrebbe annunciato di non avere nessuna intenzione di lasciare il Viminale. Entrando nei ...

Crisi di governo - Salvini : “Se non si va ad elezioni ci si risiede al tavolo e si lavOra” : Matteo Salvini, appresa la notizia della disponibilità offerta dalla Spagna per accogliere i migranti della Open Arms, interviene in una diretta Facebook: "Renzi e Prodi e la Boschi e Lotti che pensano a un governo Pd-5stelle: ma vi immaginate? I porti straaperti, e lo ius soli e via i decreti sicurezza". Sulla Crisi di governo dichiara: se non c'è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si ...

Prodi propone una maggiOranza «Ursula». Calenda : resto solo io contro governo Pd-M5S : Il padre nobile dei dem: bisogna gettare le basi di una maggioranza costruita attorno a un progetto di lunga durata. Calenda: maggioranza a favore del governo con M5S quasi unanime, attenderò gli eventi. Renzi: nel governo istituzionale non governo

Romano Prodi e il "governo Orsola". Ora è tutto chiaro : lo zampino dell'Europa sull'inciucio anti-Salvini : Una coalizione di governo "Ursula", italianizzata "Orsola", nel Parlamento italiano tra le forze che a Strasburgo hanno eletto la nuova presidente della Commissione Ursula Von der Leyen: a proporla è Romano Prodi, nel suo classico editoriale della domenica sul Messaggero. L'ex premier e padre nobile

Governo - Feltri su Salvini : 'L'Ora del co... piglia tutti' : Vittorio Feltri, in uno dei suoi pungenti editoriali apparsi su Libero, ha espresso il proprio punto di vista su ciò che è accaduto e che potrebbe accadere in seno al Governo. Pur non mancando di ribadire la stima nei confronti di Matteo Salvini, non ha problemi nel sottolineare come, a suo avviso, il leader della Lega abbia commesso un errore nell'aprire la crisi a cavallo di Ferragosto. Un errore quasi imputabile all'imperizia, considerato ...