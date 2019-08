Il padre di Lucano sta morendo | lui non può andare a casa a trovarlo

Roberto Saviano : "Mimmo lucano ha il diritto di riabbracciare il padre in fin di vita" : Lo scrittore a sostegno dell'ex sindaco di Riace esiliato dalla magistratura. Laura Boldrini richiama il rispetto dei valori umani

Mimmo Lucano non può visitare il padre in fin di vita : Foto di Awakening/Getty Images Per anni è stato il simbolo dell’accoglienza e della buona amministrazione in un piccolo paese della Calabria, Riace, altrimenti destinato a scomparire, ma ora da quel paese è stato esiliato e non potrà farvi ritorno neanche per dare l’ultimo saluto al padre morente. La vicenda giudiziaria di Mimmo Lucano è sfaccettata e complessa, figlia di una stagione politica culminata nell’inchiesta della ...

Mimmo Lucano - petizione a Mattarella : “Possa tornare a Riace per salutare il padre in fin di vita”. Zingaretti : “Siamo con lui” : Intervenire “urgentemente” per consentire a Mimmo Lucano “di poter tornare nel comune di Riace” per un ultimo saluto all’anziano padre malato. È la richiesta contenuta in una petizione indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A lanciarla, via Facebook, il Comitato undici giugno, nato a sostegno dell’ex sindaco del comune calabrese. A sostegno di Lucano si schiera su twitter Nicola Zingaretti, segretario del Pd: ...