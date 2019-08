Hyundai i30 N - La Project C sarà ancora più sportiva

Fonte : quattroruote

(Di martedì 20 agosto 2019) Al Salone di Francoforte laha in serbo una sorpresa: si tratta della i30 NC, che affiancherà la già annunciata concept elettrica e la nuova generazione della i10. 600 esemplari solo in Europa. Sulla base dellai30 N nella più potente versione da 275 CV i tecnici coreani e i colleghi europei hanno sviluppato una serie limitatapiù estrema cheproposta in 600 esemplari soltanto in Europa. L'obiettivo è ovviamente quello di offrire un'esperienza di guidapiù coinvolgente e per questo sono stati sviluppati accessori specifici, con un occhio di riguardo anche per la guida in circuito.da svelare i contenuti tecnici. LaC, mostrata per il momento in una versione camuffata con grafiche ispirate al circuito di prova Area C di Namyang, adotta cerchi da 19" con pneumatici sportivi e componenti realizzati con materiali compositi ...

