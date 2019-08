Dopo più di cinque anni i ribelli si sono ritirati dalla città di Khan Sheikhoun | in Siria

Turista francese morto in Cilento e quel buco di 9 ore Dopo l'allarme : "Tanti errori - si doveva fare di più" : Un buco di nove ore dall’allarme, il mistero del telefono che suona a vuoto, tentativi di ricerche falliti e, alla fine, il tragico epilogo. Le speranze di trovare ancora vivo Simon Gautier, il Turista francese di 27 anni disperso dal 9 agosto nel Golfo di Policastro durante un’escursione, si sono infrante ieri sera. Il cadavere è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in zona “Belvedere di Ciolandrea”, ...

Lascia la figlia in auto per ritirare dal bancomat - al ritorno la macchina non c’è più - Dopo diverse ore la terribile scoperta : Tutto è successo in poche ore in Galles. Una giovane madre Kim Rowlands ha compiuto un gesto imprudente che le è costato tantissimo. La donna è scesa dall’auto per andare a prelevare dal bancomat. Nella macchina ha Lasciato la figlia incustodita. Il terribile fatto si è verificato a Kirkland una città del Galles. La giovane donna in pochi minuti è riuscita a prelevare i contanti dal bancomat ma al suo ritorno non ha trovato più ...

Open Arms - la Spagna offre porto più vicino di Algeciras Dopo il no della ong. Toninelli : “Guardia costiera pronta a scortarli” : La Spagna tende la mano ad Open Arms per due volte in un giorno. “Se Algeciras è troppo lontana, offriamo il porto più vicino”. Tecnicamente Palma de Maiorca – anche se non ci sono notizie ufficiali in merito – distante 560 miglia nautiche dall’isola siciliana, contro le 950 miglia della cittadina vicina a Gibilterra. Circa 2-3 giorni di navigazione contro i 5-6 dello stretto. “Spero che il comandante non si ...

Governo - vertici M5s chiudono alla Lega Dopo l’incontro con Grillo e Casaleggio : “Salvini è interlocutore non più credibile e inaffidabile” : Per i 5 stelle “Matteo Salvini è un interlocutore non più credibile” e, dopo la sua “vergognosa retromarcia“, “non è più affidabile”. E’ questa la risposta ufficiale e, salvo colpi di scena, definitiva del M5s alle aperture e tentativi di fare marcia indietro della Lega. La posizione, comunicata alla stampa con una nota, è stata elaborata durante un vertice eccezionale nella villa di Beppe Grillo a ...

Padre va in soccorso del figlio fermato Dopo l'alcol test. Ma è più ubriaco di lui : Ha chiamato il Padre perché lo soccorresse dopo che la polizia stradale gli aveva sequestrato l’auto perché ubriaco alla guida. Ma, una volta giunto sul posto, gli agenti hanno fermato anche lui: il signore, Padre del 36enne, è risultato in stato di ebbrezza. A riportare la notizia è il Corriere del Veneto. L’uomo una volta fermato ha chiamato a casa per poter rientrare tornare ed evitare che la sua ...

Più di 80 applicazioni dannose scovate Dopo Ferragosto da Trend Micro : elenco ufficiale : Ci sono più di 80 applicazioni dannose che dobbiamo prendere in esame questo sabato, alla luce di una nuova ondata di attacchi ai nostri smartphone come riportato da Bufale.net poco fa, dove troverete la lista completa. Ancora una volta, siamo al cospetto di una "campagna adware" da non sottovalutare, in quanto alcune tra le app che mi appresto a portare alla vostra attenzione sono state scaricate milioni di volte e sono molto popolari in giro ...

Migranti - ora sull'Ocean Viking sono più di 350 | Open Arms - Dopo Gere e Banderas si mobilita anche Bardem : Salvini irremovibile: "Ribadiamo l'assoluto divieto di ingresso di navi straniere nelle acque italiane"

Zeman : «Dopo Koulibaly - De Ligt è il più forte difensore in circolazione» : In vacanza in Sicilia, Zdenek Zeman ha concesso un’intervista al Giornale. Considera De Ligt il colpo del mercato. «Tutto il mondo ne parla benissimo. Penso che dopo Koulibaly sia il più forte difensore in circolazione. Sa giocare a calcio, riesce a far partir l’azione e magari a fare anche qualche gol che non guasterebbe mai». Il calcio italiano e la Under 21 «Mi aspettavo molto di più dall’Under 21 nel recente campionato europeo. ...

In Nuova Zelanda il governo ha ricomprato più di 10mila armi da fuoco diventate illegali Dopo la strage di Christchurch : In Nuova Zelanda, nell’ultimo mese, il governo ha ricomprato dai cittadini 10.242 armi da fuoco. dopo la strage di Christchurch del 15 marzo, in cui l’australiano Brenton Tarrant aveva ucciso 51 persone usando armi acquistate legalmente in Nuova Zelanda, il governo della

Ior - Il Papa cambia lo statuto Dopo 30 anni. Più poteri al direttore generale : cambia dopo quasi 30 anni lo statuto dello Ior, la banca vaticana. Il nuovo statuto, varato con documento autografo da

Dopo Nintendo - Microsoft e Sony - anche Epic Games promette più trasparenza sulle loot box : Epic è l'editore che assieme a Microsoft, Sony e Nintendo, ha promesso più trasparenza per quanto riguarda le loot box.La scorsa settimana, i tre colossi si sono dichiarati d'accordo per far sì che gli sviluppatori che decidono di pubblicare i giochi sulle diverse console, rivelino pubblicamente le percentuali di rarità o probabilità di ottenere oggetti casuali nelle loot box. Questa promessa è stata condivisa da oltre una dozzina di colleghi ...

Robin Williams - 5 anni Dopo : l'omaggio di Sky Cinema a uno degli attori più amati dal pubblico : Domenica 11 agosto dalle 10.30, Sky Cinema propone una maratona di film per rendere omaggio all'attore Premio Oscar.

E' crisi di governo - Salvini Dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - in Aula e poi al voto | Di Maio : la Lega ha preso in giro il Paese | Zingaretti : pronti alla sfida delle elezioni : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

