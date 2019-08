Ciclismo | Fausto Masnada passa ufficialmente alla CCC

Fonte : oasport

(Di martedì 20 agosto 2019) Un altro degli scudiericorte di Gianni Savio entra a far parte del massimo circuito internazionale di, il World Tour. Era solo questione di tempo:con la super primavera di questo 2019 ha dimostrato di poter essere un corridore validissimo a livello mondiale. La vittoria di tappa al Giro d’Italia è stata ovviamente la svolta. Il bergamasco ha firmato un contratto di due anni, a partire dal 2020, con la CCC. Le sue parole: “Ilggio a un team WorldTour era il mio obiettivo di stagione, sono davvero felice di averlo realizzato. Gli anni trascorsi in Androni Giocattoli-Sidermec mi hanno aiutato a crescere professionalmente e permesso di ottenere i risultati necessari per farmi notare da una grande squadra. Il team CCC rappresenta per me una grande opportunità per raggiungere il massimo livello del. Conosco già alcuni membri del team ...

