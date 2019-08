Aggredisce i genitori e ferisce un carabiniere | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Giovanni Vasso Lancia un soprammobile contro la madre e colpisce un militare che voleva riportare la calma, finisce in manette un 22enne in Irpiniamaunche fa scudo alla madre,un 22enne in Irpinia. L’episodio è accaduto a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. Tutto è iniziato quando il giovane, che già in passato aveva manifestato atteggiamenti violenti nei confronti dei familiari, ha affrontato i. Era ubriaco e aveva iniziato a inveire pesantemente contro il padre e la madre. Il bailamme è stato denuciata al numero d’emergenza delle forze dell’ordine del 112 e, una volta accolta la segnalazione, sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari hanno tentato di riportare il giovane a più miti consigli, gli hanno chiesto di calmarsi. Lui, però, non ha voluto ascoltare le ingiunzioni dei tutori ...

