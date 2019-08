Può l' MDMA curare l' alcolismo? Uno studio in Inghilterra tenta di rispondere alla domanda

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019)l’con l’. L’idea è di un gruppo di ricercatori di Bristol, che ha messo in atto il primoper esaminare l’efficacia dell’uso della sostanza psicoattiva per il trattamento della dipendenza da alcol. I pazienti che hanno partecipato allonon hanno segnalato alcuna ricaduta o controindicazione. Secondo le ricerche riportate dal Guardian, otto alcolisti su dieci in, tornano a bere in maniera problematica a tre anni dai trattamenti. Al momento, undici persone hanno completato il percorso con il trattamento a base di. “Tra loro, abbiamo un paziente recidivo, tornato ai precedenti livelli di consumo, cinque perfettamente sobrie e altre cinque che hanno bevuto un qualcosa, ma non associano il fatto al disturbo di consumo da alcol”, ha dichiarato il dottor Ben Sessa, psichiatra...

