MotoGp – Graziano Rossi il decimo titolo ed un nipotino | “ecco cosa mi dice Vale quando

MotoGp – Papà Graziano e il ritiro di Valentino Rossi : “di Jarvis non gliene frega niente. Problemi Yamaha? Ammetto che…” : Papà Graziano ha commentato le voci sul possibile ritiro del figlio Valentino Rossi : dalle parole di Jarvis ai Problemi della Yamaha, ecco il parere del padre del ‘Dottore’ Nei giorni scorsi Lin Jarvis ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro di Valentino Rossi . Il dirigente della Yamaha ha praticamente ‘pensionato’ il pilota di Tavullia, spiegando che il futuro della Yamaha non passa più attraverso il ...

MotoGp - papà Graziano ‘smaschera’ la Yamaha : “le difficoltà di Valentino? C’è stato un momento in cui…” : Il padre di Valentino Rossi ha commentato le difficoltà del Dottore in questo inizio di stagione, esprimendo il proprio punto di vista La stagione in corso certamente non è di quelle da ricordare per Valentino Rossi, costretto a guardare da lontano il vertice della classifica. Nonostante la Yamaha sia cresciuta eccome nelle ultime settimane, quella del pesarese continua a singhiozzare, escludendolo sistematicamente dalla bagarre per la ...