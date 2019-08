Fonte : sportfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Caro, ti sono vicino e mi unisco alla mobilitazione del Comitato Undici Giugno per garantirti quello che per me è un diritto umano, fare visita a tuo padre in fin di vita.con te”. Lo scrive su twitter Nicola. L'articolo, ‘vicini acon te’ SPORTFAIR.

TV7Benevento : Migranti: Zingaretti, 'vicini a Mimmo Lucano, siamo con te'... - tonymultimedia1 : RT @Leone67Leone67: Non ci POZZO CRERERE ???????? È lo sanno bene quelli delle ong . È il PD RENZIANI ZINGARETTI fanno di tutto x farci infetta… - Nadia66890404 : @nzingaretti Ma Zingaretti, apri le porte di casa tua e a tue spese accoglili tutti, ma proprio tutti perche' tutt… -